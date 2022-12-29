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انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة غداً

انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة غداً
30 ديسمبر 2022 01:31

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

تشهد الدولة انخفاضاً في درجات الحرارة وسط توقعات بهطول أمطار غداً، وفق المركز الوطني للأرصاد. وقال المركز، إن جبل جيس سجل أقل درجة حرارة في الدولة أمس، بلغت 4.5 درجة مئوية الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي للدولة، فيما سجلت سيح السلم بدبي أعلى درجة حرارة الساعة 13:45 بالتوقيت المحلي، وبلغت 26.2 درجة مئوية. وأمس، كان الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية وغائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والشرقية، والرياح شمالية غربية تحولت شمالاً وشرقاً إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، وكان البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عُمان.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع  ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

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سحب على بعض المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً السبت رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية وغائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 10 إلى 20 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.‎

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