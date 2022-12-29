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شرطة رأس الخيمة تحذر من ارتياد الأماكن الخطرة

التحذير من الاقتراب من الأودية والأماكن الوعرة (من المصدر)
30 ديسمبر 2022 01:29

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أكد مختصون بإدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة وهيئة السياحة برأس الخيمة وقسم الشرطة السياحية، لـ«الاتحاد»، أهمية اتباع مرتادي المناطق الجبلية الإرشادات والنصائح من الجهات المتخصصة حفاظاً على سلامتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها. 
وحذرت القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع من ارتياد الأماكن الخطرة مثل الجبال والبحار وقت سقوط الأمطار حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما دعت مرتادي الطرق لتوخي الحيطة والحذر على الطرقات تفادياً للانزلاقات التي تتعرض لها المركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.
ونبهت السائقين ومرتادي الجبال إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية، وحذرت من ممارسات التهاون أو الاستهتار من قبل فئة معينة ممن يجازفون بالعبور بمركباتهم في أماكن تقاطع الأودية التي تشهد شدة وقوة جريان المياه فيها ما يؤدي إلى انجراف المركبة وحدوث وفيات وإصابات بليغة. ودعت أفراد الجمهور لعدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات عبر الأرقام 999 أو 90. 
وقال العقيد ركن دكتور عبد الله بن سلمان النعيمي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، إن الإدارة نشرت «فيديو» توعية باللغتين العربية والإنجليزية يضم نصائح وإرشادات يتوجب على المغامرين ورواد المناطق الجبلية وممارسي الهوايات في هذه المناطق الالتزام بها.
وأكد العقيد النعيمي أن إصدار الفيديو التوعوي يأتي في هذا الوقت من العام الذي تتحسن فيه حالة الطقس، ويشهد إقبالاً متزايداً من رواد الجبال الراغبين في ممارسة رياضة المشي والمسير الجبلي والتسلق وغيرها من الرياضات الجبلية، حرصاً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على سلامتهم، داعياً مرتادي المناطق الجبلية إلى التقيد بالإرشادات والنصائح، والتعاون مع الجهود الشرطية الرامية لتعزيز أمنهم وسلامتهم.

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