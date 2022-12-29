فعاليات رأس السنة في 43 موقعاً بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة لاحتفالات فعاليات رأس السنة الميلادية 2023، ضمن خطتها السنوية لتأمين مواقع الاحتفالات والمهرجانات لمختلف الأحداث والنشاطات في الإمارة.

وتشمل خطة الاستعدادات، إزالة النفايات وتطبيق جميع أعمال النظافة اللازمة، والرقابة المباشرة على الفعاليات المصاحبة للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة المعمول بها. كما وضعت فرقاً ميدانية ومشرفين ومراقبين ومنسّقين من كوادرها، لضمان إنجاز المهام الموكلة إليهم، قوامها أكثر من 1800 مشرف ومراقب ميداني وعامل. وستتابع فرق البلدية رقابتها على الفعاليات المصاحبة للاحتفالات في مختلف مواقع الإمارة البالغ عددها 43 موقعاً، لضمان التزامها باشتراطات الصحة والسلامة ومعايير سلامة الغذاء، وذلك عبر فريق مؤلَّف من 84 موظفاً ومشرفاً، إضافةً إلى 32 مراقباً في موقع احتفال منطقة برج خليفة.