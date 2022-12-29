120 دورية لتأمين الاحتفالات في رأس الخيمة

مريم بخطامين (رأس الخيمة)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، اكتمال الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجديد 2023 عبر تخصيص 120 دورية ما بين مرورية ومدنية، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بالجهات الأخرى المشاركة في تأمين منطقة الاحتفال الرئيسة في جزيرة المرجان التي يؤمها عشرات الآلاف من الزوار من داخل وخارج الإمارة لمشاهدة الألعاب النارية التي يتم إطلاقها بهذه المناسبة سنوياً. وأضاف أن الدوريات المخصصة لاستقبال العام الجديد ستنتشر أيضاً في عدد من المحاور والشوارع والتقاطعات الحيوية والمواقع السياحية على مستوى إمارة رأس الخيمة، لضمان انسيابية الحركة المرورية. ولفت اللواء النعيمي إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعمل ضمن منظومة عمل مشتركة مع شركائها الاستراتيجيين في كل الجهات والدوائر الحكومية بالإمارة للخروج بهذه المناسبة بأفضل شكل ممكن، وبما يحافظ على أمن وسلامة المواطن والمقيم والسائح.

من جهته، ذكر العميد عبدالله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات في رأس الخيمة، أنه وبناء على الاجتماع الذي عقد بحضور جميع أعضاء اللجنة تم تخصيص عدد كبير من الدوريات المرورية والأمنية للإشراف على تأمين وتنظيم احتفالات رأس السنة الجديدة والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في كل الطرقات الداخلية والخارجية في الإمارة إلى جانب تحديد المداخل والمخارج المؤدية لجزيرة المرجان ومواقف المركبات وأماكن تجمع الجمهور.

وأشار إلى تخصيص 5 نقاط لتمركز آليات الدفاع المدني التي تشارك بـ8 آليات ستكون في موقع الاحتفال في جزيرة المرجان للقيام بأعمال التأمين اللازمة لهذه الاحتفالات والتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ. وأضاف أنه تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وضع بعض السيناريوهات المحتملة وطرق التعامل معها سعياً وراء إنجاح الاحتفالات وتأمين سلامة الحضور. وأهاب العميد منخس بالجمهور الراغب في الحضور إلى موقع الاحتفال الالتزام الكامل بكل الأنظمة والقوانين وتوجيهات رجال الشرطة ومتابعة حسابات الشرطة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليكونوا على دراية مستمرة بأي تنويهات أو تعليمات جديدة تصدر عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والفريق الدائم لتأمين الفعاليات، والتواصل على الرقم المجاني «901» في غرفة العمليات في حال رغبتهم في الاستفسار أو تقديم بلاغات غير طارئة لمنح الأولوية للحالات الخطرة التي يتم استقبال البلاغات الخاصة بها على الرقم «999».