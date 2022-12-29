انطلاق الحملة المرورية الموحدة لـ«الداخلية»

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، حملتها المرورية الأولى الموحدة للعام 2023 تحت شعار «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات النارية»، التي تستهدف تعزيز الوعي والسلامة المرورية لدى هذه الفئة من مستخدمي الطريق والحرص على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وتؤكد أولى هذه الحملات والموجهة لفئة مستخدمي الدراجات النارية على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية والاشتراطات التي تعزز سلامة مستخدمي الطريق، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطيرة لاسيما فئة مستخدمي الدراجات النارية وما يتطلب ذلك من وعي بالإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية ووسائل السلامة والحماية.

وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن هذه الحملة تأتي ضمن المبادرات والحملات المرورية التي تم اعتمادها من قبل المجلس لتكون سلسلة الحملات في عام 2023 الذي نتمنى أن يكون عام خير وسلامة على الجميع، وقد تم اختيار بدء التوعية لهذه الفئة من مستخدمي الطريق بسبب تنامي الأعمال التجارية والتسويق الذي يتطلب استخدام الدراجات النارية وحرصاً على سلامة مستخدمي الطريق بشكل عام.

وقال: إن الحملة تتضمن توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات النارية لضمان سلامتهم على الطرقات، وحثهم على الالتزام بتطبيق قوانين السير والمرور الخاصة بقيادة الدراجات النارية في جميع المراحل قبل القيادة وأثناءها، والتعريف بالمواد القانونية التي تضمن سلامة الجميع وتحقيق رؤية أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. وأضاف: أن تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، والحد من الحوادث الخطيرة مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات، ونعمل وفق منظومة تكاملية بهدف رفع مستويات الوعي المجتمعي تجاه القضايا المرورية وسبل تعزيز السلامة، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الحملة الموجهة نحو فئة سائقي الدراجات النارية تهدف إلى زرع مستوى الإدراك والوعي المروري لديهم بأهمية التقيد بالتعليمات اللازمة. وقال: إن الحملة تستمر طيلة الربع الأول من العام حيث يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، من خلال بث رسائل التوعية بثلاث لغات مختلفة وهي، العربية والإنجليزية والأوردو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم حلقات نقاشية ومعارض ومسابقات وفعاليات متنوعة بشأن الحملة وما تتضمنه من قيم وثقافة مرورية.