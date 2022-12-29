تخريج 271 منتسباً لدورات «التأهيل المهني» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 271 منتسباً من دورات التأهيل المهني في إدارة التأهيل الشرطي، وذلك في قلعة شرطة المربعة بمدينة العين حيث ارتدى الخريجون الزي الشرطي القديم اعتزازاً بموروث شرطة أبوظبي وإنجازاتها في مختلف المراحل.

وشهد الحفل اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة.

وهنأ اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان الخريجين لانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي لخدمة الوطن، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني ووفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة، وقدم الخريجون الشكر لإدارة التأهيل الشرطي وجميع العاملين بها لما تلقوه من علوم شرطية وأمنية وقيادية أسهمت في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والعملية ثم قام راعي الحفل بتكريم الأوائل من الدورة.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي اهتمام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتقديم أعلى معايير الجودة في دوراتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية والتخصصية في إدارة التأهيل الشرطي للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل.

وتمنى للخرجين دوام التقدم والنجاح في ميادين العمل المؤسسي وحثهم على تحمل المسؤولية والتعامل الحضاري مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور والمتعاملين للمحافظة على السمعة الريادية التي تتبوؤها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

معلومات ومهارات متعددة

ألقى العقيد علي خميس اليماحي نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الشرطية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التدريب العسكري لمنتسبيها باعتباره الأساس في تنمية قدرات منتسبي الشرطة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تسهم في رفع مستوى أدائهم، وصولاً إلى القدرة على تنفيذ الواجبات وأداء المهام بحرفية تامة.

ولفت إلى أن هذه الدورات أسهمت في إكساب الخريجين معلومات نظرية وافية، ومهارات متعددة في مجال استخدام السلاح والمشاة والرماية، حيث كان لتنوع مواضيعها قيمة مضافة، وزادت من أهميتها وفائدتها.