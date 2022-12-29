«قضاء أبوظبي» تناقش مستجدات تشريعية

أبوظبي (وام)

ناقش المشاركون في ملتقى شركاء العدالة الثاني الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي تحت عنوان «التطورات التشريعية لبيئة عادلة معززة للتنمية والاستثمار»، المستجدات التشريعية وأهم المواد والبنود المستحدثة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

ويأتي الملتقى تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، والاهتمام بالوقوف على آرائهم للمساهمة في تطوير وتحسين المستمر للخدمات القضائية والعدلية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة. وركز الملتقى - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية - على مناقشة أهم التعديلات والمواد والبنود التي تمت إضافتها إلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الجديد، بجانب استعراض عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم، والثوابت والمبادئ التي صاغتها واستقرت عليها محكمة النقض في أبوظبي. وتحدث خلال الملتقى المستشار عبد الحافظ زيدان، رئيس محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، والمستشار أحمد الشهيدي، قاض في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، مسلطين الضوء على أهمية تعزيز التفكير العلمي والمعرفة القانونية في التعامل مع الأحكام القانونية المستحدثة.