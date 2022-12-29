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أكاديمية شرطة دبي تبحث تطورات منصة التعليم الذكي

غيث السويدي ومحمد الشامسي وأحمد الشحي خلال الاجتماع (من المصدر)
30 ديسمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

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ترأس اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشرطة دبي للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، اجتماعاً للوقوف على آخر المستجدات في منصة التعليم الذكي لأكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير الأكاديمية بالوكالة، والعقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد الأكاديمية.
وأكد اللواء غيث السويدي، أهمية ترجمة توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، للارتقاء بجودة التعليم الإلكتروني والذكي، بما يتوافق مع متطلبات هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، واستراتيجية حكومة دبي الذكية.
وشدد مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، على ضرورة تسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مخرجات العملية التعليمية في بيئة كل من التعليم الحضوري والإلكتروني عن بعد.

أكاديمية شرطة دبي
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الإمارات
شرطة دبي
التعليم الذكي
غيث غانم السويدي
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