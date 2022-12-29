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محكمة الاستئناف في دبي تقضي بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال

محكمة الاستئناف في دبي تقضي بتسليم سانجاي شاه إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال
29 ديسمبر 2022 18:44

محكمة الاستئناف في إمارة دبي تقضي بتسليم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال بناءً على الطعن المُقدم من النائب العام لإمارة دبي.


وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، حيث أحال النائب العام لإمارة دبي الطلب إلى المحكمة، للحكم بإمكانية تسليمه إلى الدنمارك بموجب قانون التعاون القضائي الدولي.

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تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي لمكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون ومن خلال التنسيق الدائم على المستوى الدولي، بما يؤكد نهج الإمارات الواضح والمستمر في التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محكمة الاستئناف في دبي
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