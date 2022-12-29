فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى عشق أباد في تركمانستان
طائرة تابعة لـ«فلاي دبي»
29 ديسمبر 2022 14:56
أعلنت فلاي دبي، اليوم، استئناف رحلاتها إلى مطار عشق أباد الدولي بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 23 يناير 2023 مما يرفع رحلاتها إلى آسيا الوسطى إلى تسع وجهات في خمس دول تشمل: ألماتي، عشق أباد، أستانا، بيشكيك، دوشانبي، نامنكان، أوش، سمرقند وطشقند. كما ستطلق الناقلة بدءًا من يناير، رحلات إلى سبع وجهات جديدة وهي كالياري وكورفو وغان وكرابي وميلان بيرغامو وباتايا وسانت بطرسبرغ لتنمو شبكتها إلى 116 وجهة في 53 دولة.