أعلن النقل المتكامل عن إغلاق الجسور في جزيرة المارية - أبوظبي السبت 31 ديسمبر 2022 إلى الأحد1 يناير 2023 .

إغلاق الجسور في جزيرة المارية - أبوظبي

السبت 31 ديسمبر 2022 إلى الأحد1 يناير 2023



Closure of Bridges in Al Maryah Island - Abu Dhabi, Saturday, 31 December 2022 to Sunday, 1 January 2023 pic.twitter.com/khA1ITc5Sw