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بلدية أبوظبي تنظم فعالية "حياكم في سوقنا" في حديقة الشهامة الجديدة

بلدية أبوظبي تنظم فعالية "حياكم في سوقنا" في حديقة الشهامة الجديدة
29 ديسمبر 2022 11:28

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي أمس من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية الشهامة، فعالية "حياكم في سوقنا"، في حديقة الشهامة الجديدة، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وديرفيلد مول، وشركة المطابع الوطنية، وذلك بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الأسر المنتجة على تطوير أعمالهم ومنتجاتهم، وكذلك إتاحة منصة منظمة لعرض المنتجات وتسويقها.

وتستمر الفعالية خمسة أيام متتالية، وتتضمن سوقاً يوفّر منافذ بيع متنوعة، إضافة إلى مناطق الألعاب، وورش عمل متخصصة، وفقرات ترفيهية وعروض سينمائية من خلال عرض أفلام مخصصة للأطفال.
وتشكل الأسواق المجتمعية إحدى المبادرات النوعية من قبل بلدية مدينة أبوظبي لدعم المجتمع، حيث تساهم في الأسر المنتجة، والتشجيع على الإنتاج النوعي وتطوير المشاريع الواعدة.

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المصدر: وام
بلدية أبوظبي
أبوظبي
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