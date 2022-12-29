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شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل

شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل
29 ديسمبر 2022 11:11

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع" من إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف دون مراعاة تدابير السلامة تجنبًا للاختناق واندلاع الحريق.
 
وأكدت على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق لا سمح الله كما يجب إشعالها خارج الغرف أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان الى أعلى مع المحافظة على توفير التهوية المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها وإطفائها خارج المنزل.
 
وناشدت الجمهور على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.
 
والتأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور.
 

ونبهت إلى ضرورة إطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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