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وفاة طفل ووالده غرقاً في حفرة مياه بوادي شحة برأس الخيمة

وفاة طفل ووالده غرقاً في حفرة مياه بوادي شحة برأس الخيمة
29 ديسمبر 2022 10:23

توفي طفل مواطن في الثالثة عشرة من عمره ووالده البالغ من العمر 39 عاما بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد غرقهما في حفرة مياه في منطقة وادي شحة برأس الخيمة.


تفاصيل هذه الحادثة بدأت بورود بلاغ بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى غرفة العمليات حول غرق طفل ووالده في حفرة مياه في وادي شحة ليتم على الفور إنتقال رجال فرع الانقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة إلى المكان المذكور.


وتبين تعرض الطفل للغرق داخل الحفرة المليئة بمياه الأمطار ليهرع والده في محاولة لانقاذه إلا أنهما لقيا حتفهما غرقا في الحفرة،  وأن رجال الإنقاذ البحري باشروا فور وصولهم بعملية بحث واسعة باستخدام الزوارق المطاطية إلى أن تككلت جهودهم بالنجاح في انتشال جثة الطفل ووالده قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى فيما تولت جهات الاختصاص الحادثة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

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