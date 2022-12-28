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سلطان بن أحمد يشهد إطلاق المشروع التجريبي لـ«البلوك تشين» في جامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي والحضور خلال إطلاق المشروع (وام)
29 ديسمبر 2022 01:49

الشارقة (وام)

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 شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، إطلاق المشروع التجريبي لتقنية «البلوك تشين» في جامعة الشارقة.
واستمع سموه إلى شرح من فريق عمل المشروع حول أهمية تطبيق التقنيات الحديثة، والتي تأتي ضمن استراتيجية الجامعة في تطبيق الحوكمة وأتمتة الخدمات من خلال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
وتعرف سمو رئيس جامعة الشارقة على مميزات استخدام تقنية «البلوك تشين»، والتي تتضمن جوانب عدة منها أمن المعلومات وسريتها، والتأكد من مصداقية المعلومات والمستندات، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وتطوير وتسريع الإجراءات.
كما تضمن العرض جهود فرق العمل في الجامعة للعمل على توحيد الإجراءات وتبسيطها، والتنسيق مع كافة الجهات والشركاء للوصول إلى الخدمات الأكاديمية والعلمية والإدارية التي تخدم مجتمع جامعة الشارقة الذي يضم الطلبة والخريجين والكادر التدريسي والإداري.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
جامعة الشارقة
البلوك تشين
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