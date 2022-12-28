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أمناء «الأعمال الخيرية» يعتمد خطة عمل 2023

أمناء «الأعمال الخيرية» يعتمد خطة عمل 2023
29 ديسمبر 2022 01:49

عجمان (وام)

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اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال اجتماعه الثاني لعام 2022، والذي عُقد برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الأمناء.. خطة عمل الهيئة والحملات الخيرية لعام 2023، وناقش تعديلات لائحة الموارد البشرية للهيئة، واطلع على مواد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات.
واستهل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي الاجتماع - الذي حضره الدكتور خالد الخاجة الأمين العام للهيئة - بالحديث عن محطات نجاح الهيئة خلال عام 2022، والتي حققتها من خلال حملاتها الخيرية والموسمية المختلفة، مؤكداً على وجود حملات جديدة ونوعية خلال عام 2023 تمس احتياجات الأسر المتعففة وتعزز من ريادة الهيئة وصدارتها في المجالين الخيري والإنساني.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: «مع ختام هذا العام، لا يسعنا إلا أن نشكر المحسنين والمحسنات على امتداد أرض الإمارات الغالية على ما قدموه من تبرعات كريمة ودعم سخي كان جسر الهيئة المتين للوصول إلى الفقراء والمحتاجين والأيتام والأسر المتعففة، وسبباً في تنفيذ آلاف المشاريع كبناء المساجد والمراكز الصحية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وحفر الآبار في المناطق المحتاجة حول العالم». حضر الاجتماع، عبدالرحمن غانم المطيوعي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس: عبدالعزيز علي الشامسي، وهند محمد بن خرباش، وعبيد حمد الزعابي، وسلطان خليفة المهيري، وحسين عبدالله الخوري.

الأعمال الخيرية
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