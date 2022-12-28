«كهرباء الشارقة» تختتم مشاركتها في المعسكر الشتوي لمراكز الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشاركتها في المعسكر الشتوي الذي نظمته مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بمركز الحيرة، والذي قدمت من خلاله الهيئة ورش توعوية وترفيهية متنوعة على مدار ثلاثة أيام، لتوعية الأطفال بأساليب وسلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأكد راشد المرزوقي نائب مدير إدارة الترشيد، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم المجتمع في استمرار مسيرة النهضة والازدهار، وحرصت الهيئة على إعداد عدد من البرامج المتخصصة التي تناسب هذه الفئة العمرية، بحيث تعمل على إكسابهم مهارات جديدة في أجواء تجمع بين المتعة والفائدة وغرس سلوكيات الترشيد الصحيحة لديهم منذ الصغر ونشر روح التنافس على تطبيق أفضل الممارسات.

وأشار إلى أن برنامج المشاركة تضمن عدداً من المحاضرات التي يتعلم من خلالها الأطفال مراحل إنتاج الطاقة وكيفية نقلها وتوزيعها والتركيز على طرق الاستخدام الأمثل بتغير الممارسات اليومية لتكون مرشده، بجانب ورش عمل للتعرف على أنواع المصابيح الموفرة لإكساب الطفل المعرفة والخبرة عن الأدوات والتقنية الموفرة للطاقة، كما تضمن عرض مقاطع فيديو حول الترشيد ومقاطع من مسرحية رحلة قطورة وكهروب ومسابقات وجوائز، بالإضافة إلى الورشة التعليمية والفنية لصنع الروبوت التي تهدف إلى تعريف الأطفال بمصادر الطاقة البديلة وأحدث التقنيات الموفرة للطاقة مثل مصابيح LED، كما تم تنظيم مسابقة كأفضل نصيحة يقدمها الطفل لأقرانه باستخدام شخصيات الهيئة قطورة وكهروب وشخصية ساعة الترشيد «بيك مان»، وفي ختام البرنامج قام الأطفال بوضع ملصقات توعوية بممارسات الترشيد في استخدام الكهرباء والمياه داخل مرافق مبنى المركز.