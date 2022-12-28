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«الخارجية» توفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في الخارج

«الخارجية» توفر خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في الخارج
29 ديسمبر 2022 01:48

أبوظبي (وام)

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 وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم مع «إنترناشيونال أس أو أس»، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية لمواطني دولة الإمارات في الخارج، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي للتميز في تقديم الخدمات الاستباقية ورعاية المواطنين في الخارج.
وقع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، ومن جانب إنترناشيونال أس أو أس، كاثرين بريت، المدير العام، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وتشمل اتفاقية التعاون بين الطرفين تقديم الاستشارة الطبيّة وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي والدعم في علاج المواطنين للحالات الطبية الحرجة، وسوف تساهم في تسريع الإجراءات الخاصة باتخاذ قرار نقل المريض إلى الدولة، لتتم خلال 6 ساعات فقط منذ دخول المواطن للمنشأة الصحية في الخارج. 
وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تحقيق التعاون المثمر وتعزيز الشراكات مع المؤسسات في الإطار الذي يخدم مصلحة المواطن.. قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تفعيل الآلية الموحدة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لمواطني الدولة في الخارج، إضافة إلى إجراء عدد من عمليات الإخلاء الطبي للدولة. كما وتعاونت الوزارة مع دائرة الصحة في أبوظبي في تفعيل عيادات مؤقتة في بعثات الدولة في الخارج، مما ساهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين المصابين بـ«كوفيد- 19»، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الإخلاء الطبي إلى الدولة.
وتعاونت الوزارة أيضاً مع هيئة الصحة بدبي في متابعة ما يقارب 500 مواطن مصاب بـ«كوفيد- 19» في الخارج من خلال خدمة «طبيب لكل مواطن» إضافة إلى توفير الدعم النفسي للطلبة المبتعثين في الخارج.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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