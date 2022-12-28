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«موارد الشارقة» تكشف  عن برامجها التدريبية للموظفين

«موارد الشارقة» تكشف  عن برامجها التدريبية للموظفين
29 ديسمبر 2022 01:48

الشارقة (الاتحاد) 

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كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التدريبية التأسيسية التخصصية للموظفين لشهر يناير للعام 2023 م المقبل والتي سيكون نظام التدريب فيها عن طريق تقنية التواصل المرئي «عن بُعد» عبر برنامج Microsoft Teams.
وأعدت إدارة التطوير الوظيفي بالدائرة، حزمة من البرامج لتدريب الموظفين على عدد من المنظومات في إطار خطط تعزيز التطوير المؤسسي والعمل التخصصي القيادي والإداري والمالي، ولنثر روح الثقافة المجتمعية والسلوكية والقانونية، ولمعرفة طرق التميز والإبداع وتنمية مهارات السكرتاريا وإدارة المكاتب والموارد البشرية.
وتستهدف البرامج المعدّة تدريب العاملين في المجال القيادي والإشرافي على تحليل واستخدام البصائر السلوكية الموجهة للسياسات العامة، وحل المشكلات الإدارية وفن اتخاذ القرارات، والتفويض لاتخاذ القرارات، وإعداد وبناء القيادات من خلال خريطة تنمية المواهب، الاتجاهات الحديثة في القيادة ثلاثية الأبعاد، والمسؤول الإداري المبدع، وتدريب المشاركين من المستويات الوظيفية كافة على حزمة من البرامج أبرزها: تطوير بيئة ابتكارية في العمل، إدارة المشاريع الاحترافية PMP، واستمرارية الأعمال، وتقدير الذات، ومهارات التحفيز، والمتحدث الرسمي، وكيف تحمي طفلك من الإساءة، والحزم والمبادرة، والاتكيت الوظيفي، ولغة الجسد.
وبالنسبة للعاملين في مجال التطوير المؤسسي، يتم طرح برنامج في التخطيط الاستراتيجي المتقدم وتطبيق الخطط الاستراتيجية للتميز المؤسسى EFQM، ولمجال العلاقات العامة والإعلام هناك برنامج إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وللعاملين بالمجال المالي برنامج إدارة الموردين. وسيطرح للعاملين في مجال خدمة المتعاملين برنامجين: التميز في الاتصال لموظفي الخط الأمامي، وتصميم استطلاعات الرأي، وأما للعاملين في السكرتاريا، فهناك الأرشفة الذكية والتنظيم الإلكتروني الفعال للمعلومات، وتنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف.
كما سيتم تدريب العاملين في مجال الموارد البشرية في برنامجين هما: الجودة الشاملة في الموارد البشرية، وكتابة الأوصاف الوظيفية وتقويم الوظائف.

الشارقة
دائرة الموارد البشرية
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