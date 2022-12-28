الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تكريم الفائزين بـ«جائزة الظفرة للتميز»

تكريم الفائزين بالتميز
29 ديسمبر 2022 01:48

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
استمرار الرحلات البحرية دون توقف في الظفرة
شرطة أبوظبي تعزز التوعية الأمنية والمرورية للمشاركين بمهرجان "تل مرعب"

كرمت بلدية منطقة الظفرة القطاعات والمشاريع والموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الظفرة للتميز في دورتها الرابعة، وقد شارك في الجائزة 160 موظفاً على مستوى البلدية بفئات الجائزة المختلفة
 وتوجهت بلدية منطقة الظفرة بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود ومبادراتها التي تحفز الموظفين على التميز والإبداع واستشراف المستقبل لتعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي. 
وهنأت البلدية الفائزين بالجائزة متمنية لهم المزيد من التقدم لخدمة وإسعاد المجتمع، وتوجهت بالشكر لإدارة التميز المؤسسي وفرق التقييم. 
وأوضحت البلدية أن جائزة الظفرة للتميز أسهمت في إيجاد بيئة عمل تنافسية من أجل الإبداع والتميز في الأداء، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، وأكدت أن هناك فرصاً تحسينية كثيرة تعمل عليها من أجل خدمة منطقة الظفرة.
وتهدف جائزة الظفرة للتميز إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء في بلدية المنطقة الظفرة ليواكب أداء الممارسات العالمية، ونشر مفاهيم التميز والجودة في العمل، وخلق بيئة عمل تنافسية تقود الموظفين والبلدية إلى مستويات متميزة من الأداء والإبداع.

الظفرة
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 08:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©