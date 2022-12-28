تكريم الفائزين بـ«جائزة الظفرة للتميز»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كرمت بلدية منطقة الظفرة القطاعات والمشاريع والموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الظفرة للتميز في دورتها الرابعة، وقد شارك في الجائزة 160 موظفاً على مستوى البلدية بفئات الجائزة المختلفة

وتوجهت بلدية منطقة الظفرة بالشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود ومبادراتها التي تحفز الموظفين على التميز والإبداع واستشراف المستقبل لتعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي.

وهنأت البلدية الفائزين بالجائزة متمنية لهم المزيد من التقدم لخدمة وإسعاد المجتمع، وتوجهت بالشكر لإدارة التميز المؤسسي وفرق التقييم.

وأوضحت البلدية أن جائزة الظفرة للتميز أسهمت في إيجاد بيئة عمل تنافسية من أجل الإبداع والتميز في الأداء، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي، وأكدت أن هناك فرصاً تحسينية كثيرة تعمل عليها من أجل خدمة منطقة الظفرة.

وتهدف جائزة الظفرة للتميز إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء في بلدية المنطقة الظفرة ليواكب أداء الممارسات العالمية، ونشر مفاهيم التميز والجودة في العمل، وخلق بيئة عمل تنافسية تقود الموظفين والبلدية إلى مستويات متميزة من الأداء والإبداع.