13236 مستفيداً من 130 فعالية نظمتها جمعية أم المؤمنين

عجمان (وام)

اختتمت جمعية أم المؤمنين أجندة عام 2022 م الغنية بالفعاليات المتنوعة في مختلف المجالات الحيوية، والتي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، حيث بلغ عددها 130 فعالية حضورية وافتراضية، منوعة بين محاضرات وورش تدريبية ودورات مهنية ورحلات ترفيهية وغيرها.

وقالت أسماء شهداد المدير التنفيذي للجمعية: «تسعى جمعية أم المؤمنين إلى تعزيز وتطوير الأنشطة الاجتماعية والثقافية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع لإحداث التنمية في جميع المجالات ومواكبة متغيرات العصر، حيث استفاد من فعاليات عام 2022 نحو 13236 مستفيداً من داخل وخارج الدولة».

ومن جهتها، أكدت موزة الكتبي مديرة مركز مودة الأسري التابع للجمعية، أن المركز يعمل وفقاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، سمو الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة الجمعية، ودعمها المتواصل نحو خدمة المجتمع وتنميته وتوفير حياة آمنة ومستقرة إلى كافة فئاته، موضحة أن المركز قدم خلال العام الجاري (168) استشارة أسرية، تنوعت بين المجالات التربوية والزوجية والاجتماعية الذاتية.

وأضافت: أن المركز مستمر للسنة الثانية على التوالي بتنفيذ برنامج جلسات مودة الحوارية الذي يُعنى بمناقشة وطرح قضايا ومشكلات أسرية، حيث قدم (12) موضوعاً اجتماعياً وأسرياً تمت مناقشتهم على مدار العام، منهم: التشافي من العلاقات السامة، الطلاق العاطفي، أنا وابنتي وغيرها من المواضيع الراهنة.