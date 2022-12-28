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مبادرة لتنظيف الأحياء السكنية في منطقتي الشوامخ والشامخة

مبادرة لتنظيف الأحياء السكنية في منطقتي الشوامخ والشامخة
29 ديسمبر 2022 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، مؤخراً مبادرة لتنظيف الأحياء السكنية في منطقتي الشوامخ والشامخة في أبوظبي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة «معاً» لتشجيع أنماط الحياة المستدامة بين أفراد المجتمع في أبوظبي، من خلال تفعيل العمل التطوعي الذي يساهم في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي ويعود بالفائدة على جميع السكان من المواطنين والمقيمين.
ومن خلال مشاركتهم في مبادرة التنظيف، يستهدف المتطوعون مناطق محددة في أبوظبي لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير ومن ثم معالجتها وإعادة توزيعها على أفراد المجتمع بما يشكل وسيلة للحفاظ على النظافة العامة ورد الجميل للبيئة. وتتيح المبادرة للمتطوعين فرصة للمشاركة في تنظيم الحملة، وتنظيف المواقع المختارة، والمساعدة في فرز وإعادة تدوير المواد التي يتم جمعها.

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محمد الظاهري: أثر اجتماعي مستدام
قال الدكتور محمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: تمثل هذه المبادرة الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة«معاً» لإحداث تحول إيجابي على واقع حياة الناس من خلال تفعيل مشاركتهم في الأعمال التطوعية التي تحقق أثراً اجتماعياً مستداماً يعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع.

هيئة المساهمات المجتمعية
الشوامخ
أبوظبي
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