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الإمارات

تعاون بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء في الإمارات ومملكة البحرين

محمد القرقاوي خلال الاجتماع مع نظيره البحريني(من المصدر)
29 ديسمبر 2022 01:48

دبي (الاتحاد)

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بحث معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال استقباله حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، ومريم عدنان الأنصاري الوكيل المساعد للمشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون بين وزارتي شؤون مجلس الوزراء في البلدين الشقيقين.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وتناول الجانبان تطوير العمل الحكومي وتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، وعبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعيد العطر مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

الإمارات
البحرين
مجلس الوزراء
محمد القرقاوي
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