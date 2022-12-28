ورشتان حول الابتكار في «بلدية أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء - إدارة المعرفة والابتكار ورشتين معرفيتين تثقيفيتين، وذلك ضمن سلسلة ورش الابتكار للربع الرابع من العام الجاري 2022.

جاءت الورشة الأولى بمشاركة إدارة الموارد البشرية تحت عنوان «استخدام نموذج SCAMPER في توليد الأفكار»، بهدف رفع مهارات الموظفين في التفكير الابتكاري.

وشملت الورشة التعرف على مكونات عملية الابتكار ومراحلها وطريقة وآلية استخدام نموذج «سكمبر» في إيجاد الحلول للتحديات، وقد حضر الورشة عدد من موظفي البلدية. أما الورشة الثانية، فجاءت تحت عنوان «الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وكلية ليوا للتكنولوجيا، بهدف رفع وعي الموظفين بشأن التوجهات المستقبلية للأعمال. وشملت محاور الورشة: التعرف على مستقبل الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدمة في عملية الاتصال المؤسسي، التعرف على أثر الذكاء الاصطناعي في الاتصال، حضر الورشة موظفو إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، وموظفو عمليات خدمات المجتمع، وعدد من منتسبي البلدية.

هدفت الورشتان إلى تعزيز سبل التواصل بين منتسبي البلدية والمؤسسات المتخصصة والأكاديمية لإثراء المعرفة بين كوادر البلدية، وتشجيع الخبراء على مشاركة خبراتهم ومعارفهم مع الموظفين لرفع مستوى النضج المعرفي المؤسسي، وتعزيز قيم المعرفة، وإفساح المجال للتبادل المعرفي بشكل يساهم في الارتقاء المستمر بأداء الموظفين وتحسين عطائهم، بالإضافة إلى دعم رؤية البلدية من خلال تكامل الأدوار وتبادل المعارف.