تعاون بين «زراعة الشارقة» ووفد كلية بريستول البيطرية

الشارقة (الاتحاد)

بحث الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مع وفد كلية بريستول البيطرية، أطر التعاون في عدد من المجالات البحثية والعلمية، الخاصة بتكنولوجيا الغذاء والطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية.

وناقش رئيس الدائرة مع الدكتور تيم باركين، عميد الكلية البيطرية وأستاذ الوبائيات، والأستاذ الدكتور وارويك، أستاذ علم الحيوان بجامعة بريستول، الجهود والخطط التي تبذلها حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير موارد الثروة الحيوانية وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال العلوم البيطرية، ما يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة.

وقال الدكتور خليفة الطنيجي: «بحثنا خلال الأسابيع الماضية مع عدد من الاختصاصيين والمؤسسات الأكاديمية عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع البحوث الزراعية والبيطرية، وتعزيز الشراكات الداعمة للبحث العلمي والتطوير في تنفيذ منهجيات ودراسات البحوث العلمية والتطبيقية التي تدعم أهداف الاستدامة الزراعية والحيوانية في الشارقة».

وأضاف: «يعزز التعاون العلمي مع المؤسسات المختصة الفرص الواعدة في تنفيذ مبادرات توفير المناخ المناسب والمحفز للقطاع الزراعي، وإنتاج الثروة الحيوانية التي تمكن من ترجمة الأمر إلى فرص اقتصادية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وعلى الرغم من التحديات الكبرى، بذلت الشارقة خصوصاً والإمارات عموماً، جهداً واضحاً طوال العقود الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في التنوع، عبر تبني أنماط زراعية مستدامة وذكية مناخياً تُركز على الزراعة وجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، مستندةً إلى تقنيات وحلول مبتكرة، وتوسيع قاعدة الاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية الزراعية والبيطرية».