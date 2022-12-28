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«دفاع مدني أبوظبي»..جاهزية لاستقبال العام الجديد

«دفاع مدني أبوظبي»..جاهزية لاستقبال العام الجديد
29 ديسمبر 2022 01:47

أبوظبي (وام)

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 أكملت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزية فرقها ومراكزها في جميع مناطق إمارة أبوظبي لاستقبال العام الجديد 2023 بمنظومة متكاملة مع ورفعها لدرجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي طارئ خلال عطلة رأس السنة الجديدة.
وعززت الهيئة إجراءاتها وتدابيرها الاستباقية والوقائية من خلال توجيه مراكزها كافة في إمارة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة برفع الاستعدادات للتعامل مع الحالات الطارئة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتعاون مع الجهات المعنية، وضمن خطط الاستجابة المسبقة على تكثيف تواجد فرقها لضمان سرعة إنجاز المهام ضماناً لحماية الارواح والممتلكات.
ودعت الهيئة الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وتأمين المنازل والمنشآت من الحرائق بتوفير الطفايات اليدوية وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية وتركيب كواشف الدخان، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة.
وناشدت الجمهور عموماً من هواة الرحلات البرية الالتزام باشتراطات السلامة العامة في المخيمات، وحذرت من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة العام الجديد التي تصل إلى الأضرار الجسدية ووقوع الحرائق، مؤكدة دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم.
وحثت الجمهور على التعاون مع فرق الدفاع المدني بالإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم (999)، ودعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإطفاء وفرق الإنقاذ والإسعاف وعدم التجمهر بمواقع الحوادث.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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