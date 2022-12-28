الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إلزام سيدة برد المبلغ المفقود والتعويض

إلزام سيدة برد المبلغ المفقود والتعويض
29 ديسمبر 2022 01:47

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

فوجئت إحدى السيدات خلال تجوالها في مول تجاري باختفاء حافظة نقودها، وحاولت العثور عليها من دون جدوى، فاضطرت إلى كاميرات المراقبة التي كشفت لها شخصية السيدة التي عثرت على الحافظة وأخفتها، واستولت عليها قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي قضت بإدانتها.
وبناءً عليه رفعت السيدة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (3.000) درهم المبلغ المأخوذ من المحفظة من غير وجه حق، وإلزامها بأن تؤدي مبلغ (47.000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية من جراء فعل المدعى عليها، فضلاً عن الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. 
وأوضحت أنها فقدت محفظتها أثناء تجوالها بـ«الجيمي مول» وبعد التحقيق في الواقعة وفتح كاميرات المول تبين أن المدعى عليها قد استولت على المحفظة ومحتوياتها، وقد تم إدانة المدعى عليها بالدعوى الجزائية، وطالبت المدعية المدعى عليها برد المبلغ المستولى عليه، إلا أنها ما زالت ممتنعه عن رد المبلغ من دون أي مبرر قانوني.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ وقدرة (5.000) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن خطأ المدعى عليها ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاعها بالمبلغ المستولى عليه وإحساس المدعية بآلام نفسية ألمت بها من جراء فعل المدعى عليها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمه قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر.

أخبار ذات صلة
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية


5 آلاف درهم

تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 2.000 درهم كتعويض جابراً لكافة الأضرار التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليها بمبلغ التعويض. وترى المحكمة في مبلغ 5.000 درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليها موضوع الدعوى والتعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية.

آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
الذهب يتراجع مع ترقب بيانات اقتصادية
الاقتصادي
الذهب يرتفع وسط ترقب لأسعار الفائدة
اليوم 08:55
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 08:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©