إلزام سيدة برد المبلغ المفقود والتعويض

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

فوجئت إحدى السيدات خلال تجوالها في مول تجاري باختفاء حافظة نقودها، وحاولت العثور عليها من دون جدوى، فاضطرت إلى كاميرات المراقبة التي كشفت لها شخصية السيدة التي عثرت على الحافظة وأخفتها، واستولت عليها قبل أن تلقي الشرطة القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي قضت بإدانتها.

وبناءً عليه رفعت السيدة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره (3.000) درهم المبلغ المأخوذ من المحفظة من غير وجه حق، وإلزامها بأن تؤدي مبلغ (47.000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية من جراء فعل المدعى عليها، فضلاً عن الرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أنها فقدت محفظتها أثناء تجوالها بـ«الجيمي مول» وبعد التحقيق في الواقعة وفتح كاميرات المول تبين أن المدعى عليها قد استولت على المحفظة ومحتوياتها، وقد تم إدانة المدعى عليها بالدعوى الجزائية، وطالبت المدعية المدعى عليها برد المبلغ المستولى عليه، إلا أنها ما زالت ممتنعه عن رد المبلغ من دون أي مبرر قانوني.

وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ وقدرة (5.000) درهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن خطأ المدعى عليها ثابتاً، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاعها بالمبلغ المستولى عليه وإحساس المدعية بآلام نفسية ألمت بها من جراء فعل المدعى عليها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فتكون المدعى عليها ملزمه قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر.



5 آلاف درهم

تقدر المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق لها بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 2.000 درهم كتعويض جابراً لكافة الأضرار التي ألمت بها، ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية على المدعى عليها بمبلغ التعويض. وترى المحكمة في مبلغ 5.000 درهم قيمة المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليها موضوع الدعوى والتعويض الجابر لكافة الأضرار التي لحقت بالمدعية.