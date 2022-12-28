انطلاق مسابقات الرماية السنوية 3 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم قيادة الوحدات المساندة المسابقة السنوية للرماية الحادية عشر خلال الفترة من 3 يناير حتى 7 مارس 2023 في منطقة ميادين الريف في أبوظبي شمال مدينة زايد العسكرية. وتجرى التصفيات الأولية على أربع ميادين للرماية لاختيار المتأهل للأدوار النهائية، والتي ستجرى على مجمع ميادين الريف في أبوظبي، أما التسجيل للمشاركة في مسابقات الرماية يكون عن طريق أندية الرماية أو من خلال الموقع الإلكتروني www.rmaya.ae .

وتشمل الأندية .. مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي منطقة الريف وميدان الظفرة للرماية في الظفرة وميدان مصفوت للرماية «عجمان» منطقة مصفوت وميدان الفجيرة للرماية «الفجيرة» منطقة الحيل. وقد بلغ عدد المسابقات لهذا العام 17 مسابقة مختلفة تضمنت البنادق الفردية والبندقية التراثية وبندقية السكتون والمسدس، إضافة إلى مسابقة إسقاط الصحون فرق ومسابقة التارجت سبرنت.

كما اشتملت المسابقات على العنصر النسائي في مسابقتي السكتون والمسدس من عمر 18 فما فوق والأولاد والبنات من عمر 13 حتى 17 في مسابقة السكتون، كما استحدثت اللجنة المنظمة مسابقة البندقية الهوائية فردي أولاد وبنات على مستوى أندية الرماية من عمر 6 حتى 12 سنة .

وتهدف المسابقات لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المشاركين في مختلف أسلحة الرماية وتشجيعهم على ممارسة رياضة الأجداد والآباء، ومن ثم نغرسها في الجيل الناشىء للمحافظة على هذا الإرث وتنمية المهارات في الرماية الفردية والجماعية، وتعزيز روح التنافس وحب الوطن والولاء والانتماء للوطن، وتعزيز التلاحم بين المؤسسة العسكرية وأفراد المجتمع.