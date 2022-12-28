الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق مسابقات الرماية السنوية 3 يناير

جانب من دورة سابقة (من المصدر)
29 ديسمبر 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الثقافة والسياحة» تطلق جولات لاستكشاف المعالم الثقافية
«خرشة» و«ساي».. فنون يابانية بروح إماراتية

تنظم قيادة الوحدات المساندة المسابقة السنوية للرماية الحادية عشر خلال الفترة من 3 يناير حتى 7 مارس 2023 في منطقة ميادين الريف في أبوظبي شمال مدينة زايد العسكرية. وتجرى التصفيات الأولية على أربع ميادين للرماية لاختيار المتأهل للأدوار النهائية، والتي ستجرى على مجمع ميادين الريف في أبوظبي، أما التسجيل للمشاركة في مسابقات الرماية يكون عن طريق أندية الرماية أو من خلال الموقع الإلكتروني www.rmaya.ae .
وتشمل الأندية .. مجمع ميادين الريف للرماية في أبوظبي منطقة الريف وميدان الظفرة للرماية في الظفرة وميدان مصفوت للرماية «عجمان» منطقة مصفوت وميدان الفجيرة للرماية «الفجيرة» منطقة الحيل. وقد بلغ عدد المسابقات لهذا العام 17 مسابقة مختلفة تضمنت البنادق الفردية والبندقية التراثية وبندقية السكتون والمسدس، إضافة إلى مسابقة إسقاط الصحون فرق ومسابقة التارجت سبرنت.
كما اشتملت المسابقات على العنصر النسائي في مسابقتي السكتون والمسدس من عمر 18 فما فوق والأولاد والبنات من عمر 13 حتى 17 في مسابقة السكتون، كما استحدثت اللجنة المنظمة مسابقة البندقية الهوائية فردي أولاد وبنات على مستوى أندية الرماية من عمر 6 حتى 12 سنة .
وتهدف المسابقات لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المشاركين في مختلف أسلحة الرماية وتشجيعهم على ممارسة رياضة الأجداد والآباء، ومن ثم نغرسها في الجيل الناشىء للمحافظة على هذا الإرث وتنمية المهارات في الرماية الفردية والجماعية، وتعزيز روح التنافس وحب الوطن والولاء والانتماء للوطن، وتعزيز التلاحم بين المؤسسة العسكرية وأفراد المجتمع.

الرماية
أبوظبي
مدينة زايد العسكرية
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 08:40
هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد
دنيا
هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد
اليوم 08:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©