«شرطة أبوظبي» تشارك في فعاليات «أسبوع النزيل الخليجي»

أبوظبي (وام)

تشارك «شرطة أبوظبي» في فعالية أسبوع النزيل الخليجي الموحد ممثلة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة تحت شعار «لنفتح أمامهم الأمل والعمل»، وذلك دعماً لمسيرة الجهود والإنجازات المتعددة التي تحققت في مختلف مجالات التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً فيما يتعلق بمنظومة العمل العقابي والإصلاحي.

وأكد العميد فيصل عيسى الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يجسد معنى التواصل والمشاركة بين فئات المجتمع كافة، ويهدف إلى نشر ثقافة رعاية واحتواء النزيل وإعادة دمجه في المجتمع.

وتخلل الحفل مجموعة من الفعاليات متنوعة من الأنشطة ومسابقات ثقافية وترفيهية وأمسيات شعرية شارك فيها نزلاء المؤسسة وعرض فيلم قصير عن إنجازات التأهيل، وشمل أيضاً الاحتفال يوم ديني «عن بعد» من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتضمن بطولات ومسابقات رياضيه في الصالة الرياضية المخصصة للنزلاء وتكريم النزلاء المتميزين.