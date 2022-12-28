أمطار وبرد على مناطق مختلفة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انتهت أمس الحالة الجوية التي شهدتها الدولة خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء، حيث تلاشى المنخفض الجوي، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وأمس، هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة ترواحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت إلي جريان الشعاب والأودية على مناطق متفرقة من الدولة، فيما تشكلت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار واضطراب موج البحر إلى شديد الاضطراب والذي بلغ ارتفاع الموج فيه إلى 11 قدماً بالعمق في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان، حيث بلغ ارتفاع الموج 6 أقدام في العمق.

بالمقابل، دعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية المزارعين إلى الاستمرار في عمليات الري في الزراعات المكشوفة خاصة الخضراوات والفواكه، بعد سقوط الأمطار لضمان غسل الأملاح التي قد تتراكم حول منطقة الجذور بسبب الأمطار، وعند حدوث تقلبات جوية مستقبلية يتوجب أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف أو الرياح أو الأجواء الممطرة، لتجنب مخاطر التقلبات الجوية، ويكون أصحاب المزارع مستعدين لهذه الحالات سواء المخاطر التي قد تواجه المزرعة أو العمال والعزب والمحاصيل.

وسجلت محطات الطقس كميات المياه، والتي حققت زيادة عن أول أمس، حيث بلغت كميات المياه المسجلة على جبل مبرح 69.1 ملليلتر، ثم جبل الرحبة بكمية بلغت 47.9 ملليلتر، كما سجل كميات الأمطار على جبل جيس 46.4 ملليلتر، وسجل وادي شحة 40.5 ملليلتر، وعلى أم القيوين، بلغت كميات الأمطار المسجلة 40.4 مللليلتر.

الأمطار المشاهدة

وشملت الأمطار المشاهدة أمس كالتالي، أمطار غزيرة مع برد، طريق الوطن بين فلي والمدام (الشارقة)، وأمطار غزيرة على شارع جبل علي - لهباب، الليسيلي، طريق العين - دبي، المرموم، مرقب، جبل علي، مطار آل مكتوم الدولي، شارع الشيخ محمد بن زايد (دبي)/ سيح شعيب / الختم (أبوظبي)/ الحيل، الفرفا، البليدة، كورنيش الفجيرة، الفصيل(الفجيرة، المدام، أخيضر، ضاحية واسط (الشارقة)/ الخزنة، ناهل/ الشويب /الوقن(العين)، شارع الوطن باتجاه فلي، كدر، شوكة، المنيعي، وادي العجيلي، المصيلي وادي القو،غليلة / شمل(رأس الخيمة)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة / طريق أبوظبي - العين، طريق حميم، من جسر أبو الأبيض باتجاه أبوظبي، السعديات، مدينة محمد بن زايد (أبوظبي)، الفقع، زاخر (العين) حتا (دبي)، مزيرع، مصفوت (عجمان)، المعيري، الشريشة (رأس الخيمة)

وأمطار متوسطة شملت الذيد، الحمرية (الشارقة) المنامة (عجمان)، الحنية (الفجيرة)، جزيرة دلما، الجزيرة الحمراء (رأس الخيمة)/ السلمة، الأقرن (أم القيوين)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شملت كلاً من السميح، السديرة الطويلة، الشليلة، الرحبة، الباهية، النهضة، مصفح، محوي، المشرف، شخبوط، العجبان (أبوظبي)/ العوير، الروية، لهباب، إكسبو (دبي)، شارع الإمارات، دبا الحصن، وادي شيص خورفكان (الشارقة)، سويحان، الهير(العين)، قدفع، مربح، مسافي (الفجيرة)، الفجيرة، طريق حميم - ليوا (منطقة الظفرة)، طريق أبوظبي - دبي

وأمطار خفيفة في الخالدية / الكورنيش، جزيرة أبو الأبيض، الحديريات، الوثبة، الشوامخ. بني ياس، الشامخة، خليفة (أبوظبي)، الرويس (منطقة الظفرة)، الدقداقة (رأس الخيمة)، مليحة، الذيد(الشارقة)

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية – وغائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والشرقية.

‎والرياح شمالية غربية تتحول شمالاً وشرقاً إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.