الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على رأس الخيمة

سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على رأس الخيمة
29 ديسمبر 2022 01:49

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
«مليحة».. في حضرة التاريخ
«الثقافة والسياحة» تطلق جولات لاستكشاف المعالم الثقافية

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متعددة من الإمارة، وكانت الجهات المتخصصة في الإمارة على استعداد للتعامل مع هذه الحالات والظروف الجوية، سواء التعامل مع البلاغات التي تلقتها دائرة الخدمات العامة في الإمارة أو الجهات الأمنية الأخرى. وأصدرت «خدمات رأس الخيمة» عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أرقام وطرق التواصل معها في حالة الحاجة لخدماتها. وبينت «خدمات رأس الخيمة»، أن فريق طوارئ الأمطار في الدائرة ينجز خلال هذه الظروف عشرات المهام الخدمية، لتدارك تداعيات هطول الأمطار وجريان الأودية، في مختلف مناطق الإمارة، والتي تلقتها غرفة الطوارئ في الدائرة، على الرقم المجاني (8008118)، وبرامج التواصل الاجتماعي وخدمة «الواتساب». وقال: إن دائرة خدمات رأس الخيمة وزعت موظفين لمعاينة الأضرار والصهاريج والمضخات لسحب المياه المتراكمة في المناطق السكنية المنخفضة، والطرق الحيوية. كما أكدت أنها خصصت أرقاماً لاستقبال بلاغات الأهالي حول سقوط الأشجار وتجمع المياه وسقوط وميلان أعمدة الإنارة وتضرر وانهيارات الطرق.

الإمارات
رأس الخيمة
أمطار
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 08:40
هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد
دنيا
هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد
اليوم 08:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©