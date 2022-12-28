جسور المساعدة والتنمية.. دور إنساني متواصل

أحمد مراد (القاهرة)

ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قيام الاتحاد في عام 1971، تتبنى دبلوماسية الخير والتنمية عبر مبادراتها الإنسانية المتواصلة لمساعدة مختلف دول العالم، سواء في حالات التعرض للكوارث الطبيعية، أو في مجالات تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية والحد من معدلات الفقر في الدول الفقيرة والنامية.

وعلى مدار 2022، تواصلت المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات إلى عشرات الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وبالأخص الدول التي عانت من تداعيات الكوارث الطبيعية والأزمات العالمية.

السودان.. دعم الأشقاء

جاءت الإمارات في مقدمة الدول التي سارعت إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للسودان بعدما ضربت السيول والفيضانات بعض الولايات السودانية خلال أغسطس 2022، وكان من بين هذه المساعدات تسيير جسر جوي متواصل على 4 مراحل لنقل آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية، مع تقديم تمويل مالي بـ25 مليون درهم لدعم الأسر المتضررة، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا. وشملت بعض المساعدات الإماراتية للسودان 10 آلاف خيمة، و28 ألف طرد من المواد الإغاثية، و120 طناً من المواد الإيوائية المتنوعة. كما تولت فرق الهلال الأحمر الإماراتي وقد انتشرت في الولايات السودانية التي ضربتها السيول والفيضانات، مهمة توزيع آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية. كما أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية تضمنت مواد إغاثية وغذائية وصحية إضافة إلى الخيام ومواد الإيواء، واستهدفت القافلة عدداً من المناطق المتضررة. وفي السياق ذاته، قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية مساعدات إنسانية أيضاً للأسر النازحة في السودان بقيمة مليون درهم، وأطلقت حملة إغاثية لمساعدة الشعب السوداني، ونفذت بعض البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية.

اليمن.. مشاريع إنسانية وتنموية

حرصت الإمارات طوال عام 2022 على استمرار دعمها للشعب اليمني والتخفيف من محنته، سواء بالمساعدات الإنسانية أو المساعدات التنموية، ولعل أبرزها الوديعة المالية الإماراتية السعودية المشتركة المقدمة لليمن والبالغة 3 مليارات دولار.

وامتدت المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة لليمن في العام 2022 من شبوة وعدن وسقطرى وتعز جنوباً إلى الحديدة غرباً، وبحسب التقديرات الرسمية استفاد حوالي 7 ملايين و35 ألف شخص يمني من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية في 6 محافظات يمنية.

وقدم الهلال الأحمر الإماراتي كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية المتنوعة، إضافة إلى مساعدات غذائية على الأسر الأشد فقراً وذوي الدخل المحدود.وفي عدن، دشنت الإمارات خلال مارس 2022 سلسلة مشاريع تنموية وخدمية مدعومة من الأذرع الإنسانية الإماراتية، وشملت المرحلة الأولى قطاع المياه والصرف الصحي، وتتألف من 14 مشروعاً.

أوكرانيا.. مساعدات إغاثية وإنسانية

مع تفجر الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022، عملت الإمارات على تعزيز العمل الإنساني في أوكرانيا بالتوازي مع مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة سلمياً، وعلى مدى 10 أشهر تعددت المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة إلى أوكرانيا، وأبرزها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أكتوبر 2022 بتقديم 100 مليون دولار في صورة مساعدات إغاثية إنسانية إلى المدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة. وفي أبريل 2022، أرسلت الإمارات طائرة تحمل 50 طناً من المساعدات الإنسانية وسيارات إسعاف مجهزة طبياً إلى بولندا لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين، وقبلها، وتحديداً في 7 مارس 2022، أرسلت الإمارات طائرة تحمل على متنها 30 طناً من المواد والإمدادات الطبية لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا، ولدعم اللاجئين في دول الجوار.

وكانت الإمارات قدمت خلال الأيام الأولى لتفجر الأزمة الأوكرانية 5 ملايين دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا.

26 دولة

امتدت المساعدات الإنسانية الإماراتية خلال العام 2022 إلى العديد من الدول والمناطق الأخرى، منها ماليزيا، والأردن، وغامبيا، وإثيوبيا، وأفغانستان، كما استفاد مليون و200 ألف شخص من مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي الشتوية في 26 دولة، منها: سوريا، والبوسنة، والعراق، وألبانيا، وكازاخستان، وأرمينيا، ولاتفيا، وتونس، ولبنان، واليونان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وأوزبكستان، وأستونيا، وداغستان، وبيلاروسيا، وليتوانيا، وجورجيا، ومولدوفا، وأذربيجان، وتركمنستان.

باكستان.. جسر جوي من المساعدات

خلال أغسطس 2022، غمرت مياه الفيضانات والسيول ما يقارب ثلث مساحة الأراضي الباكستانية، وقد خلفت المئات من الضحايا وعشرات الآلاف من النازحين.

وسرعان ما تحركت العديد من المؤسسات الإماراتية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى باكستان، شملت 3 آلاف طن من الإمدادات الغذائية، وسيرت وزارة الدفاع الإماراتية، ممثلة في قيادة العمليات المشتركة، جسراً جوياً إلى باكستان لنقل آلاف الأطنان من الإمدادات الغذائية، والمستلزمات الطبية والدوائية، وخيم لإيواء المتضررين.

ووصلت إلى باكستان 50 طائرة محملة بمساعدات إماراتية.

وأطلق الهلال الأحمر الإماراتي حملة تبرعات لدعم جهود الإغاثة في باكستان. كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسيير مساعدات عاجلة لباكستان بقيمة 50 مليون درهم.

الصومال.. مساعدات إغاثية متنوعة

تواصلت جهود الإمارات خلال عام 2022 لدعم الشعب الصومالي، وتخفيف معاناة المتضررين من كارثة الجفاف، وذلك عبر تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للنازحين في مناطق وجودهم ومخيماتهم.‬‬

وفي هذا الإطار وصلت باخرة مساعدات إماراتية إلى ميناء العاصمة مقديشو حملت على متنها أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة لتوفير الاحتياجات الضرورية لنحو 2.5 مليون شخص تضرروا من موجة الجفاف. كما وزعت مستلزمات غذائية وإغاثية على آلاف الأسر.

وسيرت الإمارات خلال 2022 جسراً جوياً لنقل مئات الأطنان من المؤن والمواد الإغاثية لأكثر من مليون صومالي، مع تقديم مساعدات عاجلة بقيمة 35 مليون درهم لدعم جهود التنمية.