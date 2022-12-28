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شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال العام الجديد بخطة أمنية مرورية مجتمعية

شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال العام الجديد بخطة أمنية مرورية مجتمعية
28 ديسمبر 2022 20:41

ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة اليوم بمقر القيادة اجتماعا بهدف الوقوف على استعدادات القيادة العامة لشرطة الشارقة والتأكد من جاهزيتها الأمنية والمرورية خلال استقبال العام الجديد وذلك بحضور الإدارات المعنية وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.
وأكد العميد عبدالله بن عامر جاهزية شرطة الشارقة لاستقبال العام الجديد 2023م من خلال خطة أمنية ومرورية شاملة تعزز من سلامة وصحة أفراد المجتمع وتحقق انسيابية حركة السير والمرور في الإمارة، مشيرا إلى الترتيبات الأمنية والمرورية التي تم وضعها لتأمين جميع الميادين والتقاطعات والطرقات الداخلية والخارجية من خلال تكثيف أعداد الدوريات في جميع أنحاء الإمارة بهدف مراقبة الطرق والتأكد من انسيابيتها.
ودعا نائب قائد عام شرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً لوقوع الازدحامات والحوادث، مؤكدا أن جميع الفرق الأمنية على أهبة الاستعداد لتلقي الشكاوى والبلاغات على الرقم (999) للبلاغات الطارئة و (901) للبلاغات غير الطارئة والتعامل معها بحرفية تامة بهدف تعزيز جودة الحياة الأمنية.

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المصدر: وام
شرطة الشارقة
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