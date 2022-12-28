الخميس 29 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

نثر بذور الأشجار الصحراوية والشجيرات المحلية في محمية البردي بالذيد لإعادة تكوين الغطاء النباتي

نثر بذور الأشجار الصحراوية والشجيرات المحلية في محمية البردي بالذيد لإعادة تكوين الغطاء النباتي
28 ديسمبر 2022 19:27

الشارقة (الاتحاد) 
باشرت بلدية مدينة الذيد متمثلة في قسم الزراعة بنثر بذور الأشجار الصحراوية والشجيرات المحلية في محمية البردي لإعادة تكوين الغطاء النباتي فيها.
وجاء ذلك تزامناً مع بداية موسم الأمطار ونواتجها من تكون البرك وجريان الشعاب والأودية الصغيرة داخل المحمية.
وتحرص بلدية مدينة الذيد على تدعيم مبادراتها والتزامها بزيادة العطاء النباتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تأهيل الموائل الطبيعية والعمل على استدامة الحياة النباتية والفطرية في المحميات،
وأوضح سعيد مطر الكتبي رئيس قسم الزراعة، أن هذه المبادرة تضمنت نثر بذور النباتات المحلية مثل الغاف والسمر والسدر الصحراوي والغاف وبذور شجيرات الرمث والأرطة والمرخ والشوع والقصد بمحمية البردي في موسم تتعرض فيها المنطقة للحالات الجوية من هطول الأمطار التي تساعد في نمو هذه البذور، مع الحرص على أن تكون هذه البذور من نتائج أشجار المحمية والغاف المجاورة لها، وتهدف هذه المبادرة إلى حفظ وازدهار الغطاء النباتي الطبيعي واستعادة التنوع الإحيائي في المنطقة.
وأفاد الكتبي بأن محمية البردي هي المحمية الوحيدة القائمة في الدولة والتي يتكون غطاءها النباتي من أشجار السمر المعمرة والتي يتعدى بعض أعمارها (200) سنة، وتلاحظ البلدية أن القرار الحكيم لصاحب السمو حاكم الشارقة في إنشاء سور لحماية أرض المحمية ومنع المواشي والجمال ومجموعات العابثين بالبيئة من الحطابين وجرافين التربة قد انعكس إيجابياً في عودة الأشجار إلى النمو من جديد، وحدث ترميم ذاتي لعناصر الطبيعة من الأشجار والطيور وبعض الحيوانات الصغيرة الباقية مثل الضبان والثعالب والسحالي.
وأضاف الكتبي: أن محمية البردي تقع في موقع استراتيجي مجاور لأكبر منتزهات السفاري في العالم بعد افريقيا وعلى مساحة جيدة في سيح البردي، وتتميز بالتنوع النباتي الصحراوي وبها أعداد جيدة من الطيور المحلية والحيوانات الصغيرة التي أصبحت المحمية ملجأ لها بعد أن حصارها الزحف العمراني والزراعي، وتتميز المحمية كذلك بأنها ذات تربة قابلة لإعادة التأهيل واستمرار استدامة غطاءها النباتي، وذلك عن طريق نثر البذور أو الاستزراع وإمكانية توفير كمية من المياه وتخزينها عن طريق الاحتفاظ بمياه الأمطار واستخراج كمية من المياه الجوفية لاستخدامها في الشهور الجافة من السنة.

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
أحد المشاة دراجته على طول شارع نيويورك
عربي ودولي
الولايات المتحدة تخرج ببطء من عاصفة تاريخية
اليوم 08:44
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة "تهديدات" المُسيّرات الكورية الشمالية
اليوم 08:40
هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد
دنيا
هجوم متطور يسمح بالتنصت على مستخدمي أندرويد
اليوم 08:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©