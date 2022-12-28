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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 ديسمبر 2022 18:05

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا ويصبح متوسط ليلاً ..ويحدث المد الأول عند الساعة 17:01 والمد الثاني عند الساعة 07:02 والجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:53 ..ويكون الموج في بحر عمان متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 14:20 والثاني عند الساعة 02:45 والجزر الأول عند الساعة 08:37 والثاني عند الساعة 20:05.

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المصدر: وام
الإمارات
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