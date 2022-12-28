أمطار غزيرة وبرد مع انتهاء الحالة الجوية اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أفاد المركز الوطني للأرصاد بإنتهاء حالة عدم الإستقرار الجوي، اليوم الأربعاء، وهطلت اليوم أمطارمتفاوتة الشدة ترواحت بين المتوسطة والغزيرة، وسقوط برد، أدت إلي جريان الشعاب والأودية علي مناطق متفرقة من الدولة، حيث تشكلت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار واضطراب موج البحر، إلى شديد الاضطراب والذي بلغ ارتفاع الموج فيه إلى 11 قدم بالعمق، في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان، حيث بلغ ارتفاع الموج 6 أقدام في العمق، والطقس غائم جزئي إلى غائم تخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خاصة المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً صباحاً وتكون قوية أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الصباح وشديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وسجلت محطات الطقس كميات المياه، حيث حدثت زيادة في كميات المياه عن أول أمس، إذ بلغت كميات المياه المسجلة على جبل مبرح 69.1 ملليلتر، ثم جبل الرحبة بكمية بلغت 47.9 ملليلتر، كما سجل كميات الأمطار على جبل جيس 46.4 ملليلتر، وسجل وادي شحة 40.5 ملليلتر، وعلى أم القيوين، بلغت كميات الأمطار المسجلة 40.4 مللليلتر

الأمطار المشاهدة اليوم كانت كالتالي، أمطار غزيرة مع برد، طريق الوطن بين فلي والمدام (الشارقة)، وأمطار غزيرة على شارع جبل علي - لهباب، الليسيلي، طريق العين - دبي، المرموم، مرقب، جبل علي، مطار آل مكتوم الدولي، شارع الشيخ محمد بن زايد (دبي)/ سيح شعيب / الختم (أبوظبي)/ الحيل، الفرفا، البليدة، كورنيش الفجيرة، الفصيل(الفجيرة، المدام، أخيضر، ضاحية واسط (الشارقة)/ الخزنة، ناهل/ الشويب /الوقن(العين)، شارع الوطن باتجاه فلي، كدر، شوكة، المنيعي، وادي العجيلي، المصيلي وادي القو،غليلة / شمل(رأس الخيمة)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة / طريق أبوظبي - العين، طريق حميم، من جسر أبو الأبيض باتجاه ابوظبي، السعديات، مدينة محمد بن زايد (أبوظبي)، الفقع، زاخر (العين) حتا (دبي)، مزيرع، مصفوت (عجمان)، المعيري، الشريشة (رأس الخيمة)

أمطار متوسطة شملت الذيد، الحمرية (الشارقة) المنامة (عجمان)، الحنية (الفجيرة)، جزيرة دلما، الجزيرة الحمراء (رأس الخيمة)/ السلمة، الأقرن (أم القيوين)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شملت كلاً من السميح / السديرة الطويلة، الشليلة، الرحبة، الباهية، النهضة، مصفح، محوي، المشرف، شخبوط، العجبان (أبوظبي)/ العوير، الروية، لهباب، اكسبو (دبي)/ شارع الامارات، دبا الحصن، وادي شيص خورفكان (الشارقة)، سويحان / الهير(العين)، قدفع، مربح، مسافي (الفجيرة)، الفجيرة، طريق حميم - ليوا (منطقة الظفرة)، طريق أبوظبي - دبي

وأمطار خفيفة في الخالدية / الكورنيش، جزيرة أبو الأبيض، الحديريات، الوثبة، الشوامخ. بني ياس، الشامخة، خليفة (أبوظبي)، الرويس (منطقة الظفرة)، الدقداقة (رأس الخيمة)، مليحة، الذيد(الشارقة)