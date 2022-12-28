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شرطة أبوظبي تعتمد خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية

شرطة أبوظبي تعتمد خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية
28 ديسمبر 2022 10:51

اعتمدت شرطة أبوظبي خطة أمنية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2023 في جميع مناطق إمارة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يضمن انسيابية حركة المرور وتخفيف الازدحامات المرورية.

وقال اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية إن شرطة أبوظبي أعدت خطة أمنية مشتركة لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال احتفالات العام الجديد، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية ضماناً لأمن وسلامة الجمهور.

من جانبها أكدت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية جاهزيتها لتعزيز السلامة المرورية باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، وحثت مستخدمي الطرق على الانتباه والتقيد بقانون السير والمرور والسرعات المحددة وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وحذرت من الممارسات غير الحضارية مثل قيادة المركبة بتهور والضجيج والالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة وتحقيق السعادة للجمهور في لحظات الاحتفالات باستقبال السنة الميلادية الجديدة، وعكس الصورة المشرفة عن الدولة .

من جهته أكمل مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية استعداداته لرأس السنة الميلادية والعام الجديد ، وذكر العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية أن شرطة أبوظبي وفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في "غرفة العمليات ".. داعيًا أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة الطوارئ عبر الاتصال على 999 على مدار الساعة.

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المصدر: وام
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