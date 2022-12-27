«تنفيذي الشارقة» يناقش موضوعات العمل الحكومي

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في مكتب سمو الحاكم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

ناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة، والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بالقطاعات كافة، وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وثمّن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته الدائمة لملف التوظيف الذي يسهم في توفير الحياة الكريمة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (33) لسنة 2022م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة.

وبحسب القرار، تُشكل اللجنة العُليا للموارد البشرية برئاسة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وعضوية كل من: عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، نائب رئيس اللجنة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وهيثم خالد شهيل القحطاني، المستشار القانوني القائم بأعمال مدير إدارة نظم الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية، مقرر اللجنة. واطلع المجلس على عرض حول إجراءات التعامل مع موسم هطول الأمطار، حيث تضمن العرض جهود بلديات الإمارة في نشر وتوزيع المضخات في مختلف المدن والمناطق، وتجهيز صهاريج السحب وزيادة أعدادها للتعامل مع الفائض من كميات الأمطار. ووجّه المجلس باستمرار التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية المعنية كافة للتعامل مع تأثيرات الأحوال الجوية البيئية والمرورية وغيرها.