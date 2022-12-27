أنشطة متنوعة لشرطة أبوظبي في فعاليات «لحظات أبوظبي 2022»

أبوظبي (وام)

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في الدورة الثانية لفعاليات «لحظات أبوظبي» 2022 التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع في متنزه محمد بن زايد وحديقة العاصمة بأبوظبي وقرية مول في مصفح وساحة مدينة خليفة أ وحديقة الجاهلي في مدينة العين، بمشاركة 132 عضواً من كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية «قسم كلنا شرطة».

ونفذت مديرية المرور والدوريات مجموعة من ورش العمل التي ركزت على رفع الوعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتعزيز السلامة المرورية، تخللها تنظيم مسابقات توعوية هادفة، وتوزيع الهدايا، وإقامة مرسم حر للأطفال، وجولة توعوية للجمهور، شهدت تفاعلاً مع الجمهور حول أسئلة التوعية المرورية، وعرض افلام التوعية الرقمية المرورية على شاشات المسرح الرئيس، واستخدام تقنية الواقع المعزز عبر أجهزة الآيباد.