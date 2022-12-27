«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تخرج نخبة من القادة الحكوميين المصريين

دبي (الاتحاد)

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدورة الثالثة من برنامج «الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي»، وقامت بتخريج نخبة من خبراء وكوادر حكومة جمهورية مصر العربية ضمن برنامجها الخاص ببناء القدرات الحكومية، وذلك في إطار دورها الرائد في رفد منظومة العمل الحكومي في المنطقة بأحدث الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة.

أقيم البرنامج مؤخراً في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، تخلل زيارات لجهات عدة في الدولة للاطلاع على أفضل الممارسات في العمل الحكومي.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار شراكة استراتيجية بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، ويهدف إلى تعزيزِ القيمة، ورفع كفاءات المشاركين وتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات، بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وتمكين المشاركين من إدراك مفهوم الاستدامة وفقاً لأبعادها الثلاثة، البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودراسة أهداف التنمية المستدامة، والتّعرف على مفهوم التّحول الرّقمي العالمي وبيان أثره على الحكومات والمؤسسات، ودراسة مُحفّزات التّحول الرّقمي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتحسين النهج الإداري، وبيان أهم الاتّجاهات التي تُسرّع من تبنّي تلك التّقنية ودراسة اتّجاهات تحقيق الطّفرة التّكنولوجية في الإدارة.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «فخورون بتخريج دفعة جديدة من برنامج الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي، وهو ما يعكس نجاح تجربتنا في تأهيل وتعزيز قدرات نخبة من القيادات الحكومية المصرية في مختلف القطاعات، ونقل تجربة دبي ودولة الإمارات الرائدة في الإدارة الحكومية إلى أشقائنا من دول المنطقة والعالم. ونؤكد أن الكلية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع شراكاتها من أجل تعزيز دورنا في رفد منظومات العمل الحكومي بأحدث الخبرات والتجارب التي تساهم في تحسين الأداء الحكومي والإيفاء بالمتطلبات التنموية الحكومية».

ومن جهتها، قالت الأستاذة الدكتورة شريفة أحمد فؤاد، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر: «سعداء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال الحوكمة وحكومة المستقبل والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات، التي نسعى من خلالها إلى تأهيل كوادرنا البحثية من أجل تعزيز قدراتنا على إيجاد حلول وتجارب جديدة تفيدنا في دفع مسيرة التميز والحوكمة في جمهورية مصر العربية. كما نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الكلية في المستقبل في العديد من المجالات الأخرى ذات الصلة».

4 محاور رئيسة

يقوم البرنامج التدريبي حول 4 محاور رئيسة، هي: الحوكمة، والاستدامة، والتحول الرقمي، والتميز المؤسسي.

وسلطت الدورة الثالثة من البرنامج، والتي استمرت على مدى 5 أيام، الضوء على موضوعات تشمل «حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية»، و«القيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات»، و«التّحول الرّقمي في المؤسسات»، و«التميز المؤسسي»، و«الاستدامة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة».

كما تضمنت الدورة الثالثة جلسة حوارية مع علي محمد المويجعي، نائب الرئيس - الحوكمة والامتثال والرشاقة - بهيئة كهرباء ومياه دبي للتعرف على التجربة الرائدة للهيئة في الامتثال والرشاقة المؤسسية، بالإضافة إلى جلسة أخرى جمعت المنتسبين للبرنامج، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، مساعد المدير العام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، حول تجربة دبي في التحول الرقمي.

وتضمنت الدورة الثالثة من البرنامج أيضاً زيارة ميدانية إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وزيارة أخرى للمسرعات الحكومية في دبي، وذلك بهدف التعرف على أحدث الوسائل والقدرات في إدارة المؤسسات الكبرى وآليات إيجاد الحلول للتحديات.