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خالد بن محمد بن زايد والحسين بن عبدالله يشهدان تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً بين البلدين

خالد بن محمد بن زايد والحسين بن عبدالله خلال حضورهما التمرين العسكري التعبوي المشترك (تصوير: عبدالله النيادي)
28 ديسمبر 2022 01:25

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس، تمريناً عسكرياً تعبوياً مشتركاً بين دولة الإمارات والأردن جرى في ميدان تدريب في أبوظبي.

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ويهدف التمرين، الذي اشتمل على هجوم نهاري لسرية دبابات زايد «اللوكليرك»، إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين، بجانب تأهيلهم وتدريبهم للعمل في مختلف الظروف والأوقات.

واستمع سموهما إلى إيجاز حول فعاليات التمرين الذي شمل العديد من التدريبات المشتركة منها التخطيط وآلية التنفيذ والتي أظهرت المهارات القتالية بجانب نوعية التدريب والتأهيل اللذين حظيت بهما القوات المشاركة إضافة إلى المستوى العالي من التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

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الإمارات والأردن
الأردن
الحسين بن عبد الله
ولي العهد الأردني
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