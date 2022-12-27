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شرطة رأس الخيمة تدشن زورق بحث وإنقاذ حديثاً

علي بن علوان النعيمي لدى تدشينه الزورق (وام)
28 ديسمبر 2022 01:23

رأس الخيمة (وام)

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دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة زورقاً حديثاً لصالح فرع الإنقاذ البحري في إدارة المهام الخاصة، بحضور العقيد ركن دكتور يوسف بن يعقوب الزعابي مدير الإدارة.
وأكد اللواء علي النعيمي حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مواكبة التغيرات والتحديات من خلال استقدام المعدات والأجهزة الحديثة، التي من شأنها تعزيز الأمن والأمان ودعم مسيرة العمل الشرطي في الإمارة، نحو حصد المزيد من النجاحات ومساعدة الأذرع الشرطية على القيام بمهام ومسؤوليات عملها وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن النهوض بالعمل الشرطي في رأس الخيمة إلى أعلى المستويات ومده بأفضل الخبرات وأحدث المعدات يقع على سلم أولويات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الساعية دوماً للسهر على أمن الوطن والحفاظ على سلامة كل من يعيش على أرضه.
من جهته، أوضح العقيد ركن دكتور الزعابي أن هذا الزورق الجديد يمثل إضافة نوعية لزوارق فرع الإنقاذ البحري بشرطة رأس الخيمة، في ظل التجهيزات الحديثة والمتميزة التي تم تجهيزه بها، والتي تتماشى مع طبيعة المهام الموكلة إليه وطبيعة المياه الإقليمية والمسطحات المائية في الدولة.
ولفت إلى أن الزورق الجديد مخصص لعمليات البحث والإنقاذ والانتشال ومزود بكافة المعدات وبأجهزة لاسلكية حديثة مرتبطة بالملاحة العالمية وبغرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، منوهاً إلى أن إدارة المهام الخاصة تسعى دوماً بدعم من القيادة لتوفير أحدث المعدات والأجهزة التي تسهم في أداء مهام العمل بأفضل شكل ممكن، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وسعادة ورضا الجمهور .

شرطة رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
الإنقاذ البحري
علي بن علوان النعيمي
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