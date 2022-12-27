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«خليفة التربوية» تعقد ورشة تعريفية عن الجائزة بجامعة القاهرة

وفد الجائزة خلال الزيارة (تصوير: سعيد عبدالحميد)
28 ديسمبر 2022 01:23

أحمد شعبان (القاهرة)

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خصوصية وتميز العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالشقيقة جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تاريخية وتضرب بجذورها العميقة محبة لدى شعبي البلدين الشقيقين على مر العصور، وهي المحبة التي تجسدها رسالة جائزة خليفة التربوية في علاقتها وتعاونها الوثيق مع جامعة القاهرة بما يخدم مسيرة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عثمان الخشت وفد جائزة خليفة التربوية الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.
وترأس وفد الجائزة محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحضر اللقاء الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون البحوث والدراسات العليا، وعمداء الكليات والدكتورة رحاب محمود منسقة الجائزة في مصر. 
وقال الدكتور الخشت، خلال اللقاء: إن جائزة خليفة التربوية مبادرة إماراتية رائدة تستشرف المستقبل وترسم خريطة للتميز في الأداء التعليمي والأكاديمي من شأنها أن تضع جميع عناصر العملية التعليمية على سلم التميز في مختلف المراحل التعليمية.
ومن جانبه، ثمن محمد سالم الظاهري التعاون الوثيق لجامعة القاهرة مع جائزة خليفة التربوية، مؤكداً على اهتمام الجائزة بتوسيع هذا التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مسيرة التعليم وتعزز من رسالة الجائزة في نشر التميز في الميدان التربوي محلياً وإقليمياً ودولياً.
وخلال اللقاء، تطرقت أمل العفيفي إلى دور الجائزة ورسالتها وأهدافها والمجالات المطروحة بها خلال الدورة السادسة عشرة 2022/ 2023، وخاصة مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر الذي طرحته الجائزة لأول مرة على مستوى العالم، مشيرة إلى اعتزاز الجائزة بالمشاركات التي يقدمها مختلف عناصر العملية التعليمية في مصر والتي سجلت 116 فائزاً وفائزة منذ انطلاق مسيرة الجائزة في العام 2007.
وفي ختام اللقاء قدم وفد الجائزة درعاً تذكارية لرئيس جامعة القاهرة الذي أهدى الوفد درع الجامعة تقديراً للعلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين.

الإمارات
جامعة القاهرة
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جائزة خليفة التربوية
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