«تعليم» تدعو المدارس للمشاركة في جائزة «الوقاية من التنمّر»

دينا جوني (دبي)

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم جميع الإدارات المدرسية إلى تشجيع وتحفيز الطلبة والكوادر المدرسية على المشاركة في جائزة الوقاية من التنمر في المدارس للعام 2022 التي ينظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم.

وأشارت المؤسسة في تعميمها إلى أن آخر موعد للترشّح هو السابع من يناير 2022، وسيتم الإعلان عن النتائج في حفل تكريم خاص خلال العام المقبل، موجّهة المعنيين إلى الاطلاع على شروط الجائزة ودليل الوقاية من التنمر الذي تمّ إعداده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الإيجابية الدائمة في البيئة المدرسية وتوفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتكريم الطاقات الدؤوبة في مكافحة ظاهرة التنمر في المدارس والوقاية منها، وإبراز أصحاب المبادرات والأفكار الإبداعية المتميزة في الوقاية من التنمر في المدارس، وتحفيز المجتمع المدرسي على البذل والعطاء وخلق المنافسة الشريفة وحب التميز في المجال التوعوي.

وتتضمن الجائزة خمس فئات هي المدارس الحكومية والخاصة، والمعلمون والفنيون ممن لديهم مبادرات متميزة للحد من التنمر في المدارس، والطلاب الذين صمموا ونفذوا مبادرات أو نشاطاً خاصاً بهم وحققت نجاحاً في الحد من التنمر، وأولياء الأمور الذين شاركوا في برامج الوقاية من التنمر بشكل متميز وإيجابي، بالإضافة إلى الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين.

ويمكن للمشاركين الترشّح بتقديم مبادرات ومشاريع عامي 2021 و2022، على ألّا يتجاوز العدد 14 مرشحاً عن كل فئة في كل مدرسة حكومية أو خاصة.

وبعد اجتياز المتنافسين المرحلة الأولى من التقييم ستخضع الفئات المختارة لمقابلات تقييمية، وسيُطلب من المرشحين خلالها تقديم الأدلة على الجهود المبذولة في المساهمة في مبادرات الوقاية من التنمر.

وقد تمّ إعداد دليل الوقاية من التنمّر لمساعدة المدارس في مكافحة التنمّر بين الطلبة الذي أصبح يستدعي البحث عن حلّ لمشكلة تحوّلت في بعض الأحيان إلى ظاهرة. ويركز الدليل على دور المدارس في استخدام أفضل الطرق لتثقيف وتوعية الطلاب بالتنمّر، ومساعدتهم على تحسين سلوكهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية للتقليل من فرص حدوث هذه الظاهرة. كما يتناول كيفية تعامل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين في المدارس وأولياء الأمور مع حالات التنمّر المختلفة حال حدوثها.