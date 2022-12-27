الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2500 حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام أنتجتها «زايد العليا»

2500 حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام أنتجتها «زايد العليا»
28 ديسمبر 2022 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وبرد مع انتهاء الحالة الجوية اليوم
الإمارات شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

عززت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من شراكاتها مع هيئة البيئة – أبوظبي، من خلال دعمها لتنفيذ حملة التوعية المجتمعية «معاً نحو الصفر»، وذلك عن طريق إنتاج 2500 حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام تحمل شعار الحملة وشعار مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تشجيعاً لسكان أبوظبي على استخدام بدائل بيئية أكثر استدامة، وتقليل الاعتماد على المواد ذات الاستخدام الواحد. 
وقال أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: نؤمن في هيئة البيئة - أبوظبي بضرورة تمكين أصحاب الهمم، وإشراكهم في الفعاليات المجتمعية ليكونوا قادرين على إحداث تغيير إيجابي، ولعب دور فعال في المجتمع. لذلك، فقد عقدنا شراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لإنتاج أكياس قابلة لإعادة الاستخدام، والتي ستساهم في دعم أهداف حملتنا «معا نحو الصفر».  وأضاف:«ستتميز الأكياس بأعلى مستويات الجودة، وستكون متاحة لعامة الجمهور، وستساهم كذلك في نشر الوعي بأضرار الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، وتشجيع المستهلكين على استخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام للمساعدة في الحفاظ على البيئة». 
أكد نافع علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن البيئة والتوعية البيئية تشغل حيزاً كبيراً في جميع ملفات ومؤتمرات وفعاليات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي نفتخر بأنها تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجل البيئة الأول، وشغلت البيئة اهتمام وفكر المغفور له، منطلقاً من قاعدة تؤمن بضرورة المزاوجة بين التنمية والبناء والحفاظ على البيئة.
وأشار الحمادي إلى أن مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية الفارغة من بين المشروعات التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تعاون مشترك ثلاثي مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات» تدوير في إطار اهتمامنا المتزايد في مؤسسة زايد العليا بضرورة حماية البيئة والحفاظ على مقدراتها الطبيعية، تأكيداً على التزام المؤسسة الحقيقي بمبدأ السلامة البيئية، وأن منتسبيها أصحاب الهمم حريصون بدورهم على سلامة ونظافة عالمهم المحيط، مستشعرين قيمة هذا الهدف البنّاء، وهذا يدلل على نوعية ما يتلقونه من روافد التعليم والتربية والتدريب الذي تقدمه لهم المؤسسة، وفق أفضل السبل والممارسات العالمية المعتمدة.

الإمارات
أبوظبي
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
هيئة البيئة
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
الرياضي
«جولف الإمارات».. إنجازات استثنائية وتألق دولي في 2022
اليوم 17:13
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©