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منحة لدعم الرعاية الصحية في باكستان

منحة لدعم الرعاية الصحية في باكستان
28 ديسمبر 2022 01:23

دبي (الاتحاد)

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وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر «اللجنة الدولية»، ومؤسسة القلب الكبير اتفاقية منحة بقيمة 550.000 درهم إماراتي (150.000 دولار أميركي) لدعم عمليات اللجنة الدولية الصحية في باكستان.
من المتوقع أن يبدأ البرنامج الذي سيمتد على مدى شهرين، في يناير 2023 وسينتهي في فبراير 2023، وذلك لدعم تشغيل عيادة اللجنة الدولية المتنقلة، وهي جزء من مبادرة «الصحة المتنقلة»، وسيوفر البرنامج الرعاية الصحية لنحو 19.800 شخص والتحصين الروتيني لنحو 280 ألف طفل تحت سن الخامسة في المناطق المتضررة من الفيضانات ومقاطعات إقليم بلوشستان. كما سيتضمن البرنامج التدريب على التعامل مع حالات الالتهاب الرئوي.
وقالت كلير دالتون، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في الإمارات: يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع مؤسسة القلب الكبير، والتي ستدعم أنشطة اللجنة الدولية، بما فيها الرعاية الصحية الأولية، والعلاج في حالات الطوارئ، وخدمات إنقاذ الحياة المقدمة للمجتمعات النائية والمحتاجة في باكستان.. يهدف برنامج «الصحة المتنقلة» إلى تقديم الإغاثة الفورية في حالة تعطل المرافق الصحية القائمة، ومن ثم العمل كمرافق انتقالية لحين استعادة النظم الصحية لقدراتها».
في حين أعربت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير، عن امتنانها للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت: «سيوفّر لنا هذا التعاون فرصة فريدة لمضاعفة جهودنا في الاستجابة لحالات الطوارئ وتعزيز الرعاية الصحية في باكستان، ولا سيما للأطفال دون سن الخامسة، الذين تضرروا بشدة من الفيضانات المدمّرة التي حدثت مؤخراً، ولذا يسرنا أن ننضم إلى فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم الأطفال وعائلاتهم وتزويدهم بمجموعة من الخدمات الأساسية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الطارئة».

الرعاية الصحية
باكستان
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
مؤسسة القلب الكبير
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