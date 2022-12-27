«صحة أبوظبي» و«تحقيق أمنية» تنشران البهجة في منشآت الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «تحقيق أمنية» بالإمارات لتحديد آليات وسبل التعاون بين الطرفين، حيث ستقدم دائرة الصحة - أبوظبي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الدعم اللازم لتمكينها من الوصول للأطفال ما بين سن 3 و18 عاماً الذين يعانون من حالات صحية تهدد حياتهم، وذلك لتحقيق أمنياتهم وبث الفرحة والسرور والقوة في نفوسهم خلال رحلتهم العلاجية.

جاء ذلك بحضور الشيخة نور بنت فاهم القاسمي وطارق الواحدي، عضوي مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية». وقع مذكرة التفاهم كل من هند مبارك الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية».

وفي ضوء هذا التعاون، ستقدم دائرة الصحة - أبوظبي كل المعلومات والتفاصيل والتصاريح اللازمة للتواصل مع الأطفال بالمستشفيات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الخصوصية والسرية.

ستساهم هذه الشراكة في نشر البهجة والسعادة بمنشآت أبوظبي الصحية، وستمكن مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتنسيق مع الدائرة، من تنظيم فعاليات خيرية متعددة بالمستشفيات بهدف رفع مستويات الوعي بالحالات الصحية الحرجة، ورسم البسمة على وجوه الأطفال.

وفي هذا السياق، قالت هند مبارك الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «التعاون الذي يجمع دائرة الصحة - أبوظبي بمؤسسة (تحقيق أمنية) هو خير مثال على الشراكات الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع والمضي في تقديم خدمات رعاية متميزة لهم. ومن خلال شراكتنا مع المؤسسة، تساهم دائرة الصحة في تحقيق أمنيات الأطفال خلال رحلتهم العلاجية، وترسم البسمة على وجوههم. وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة المتواصل، نعتز في دائرة الصحة - أبوظبي بالدور الذي نقدمه في سبيل إسعاد هؤلاء الأطفال، ودعم عائلاتهم وأحبائهم معنوياً».

من جانبه، صرح هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نشكر دائرة الصحة - أبوظبي على مساهمتها في دعم رؤية مؤسسة «تحقيق أمنية» للوصول إلى كل طفل مصاب بحالة حرجة لتحقيق أكبر قدر من الأمنيات التي لا تنسى. نفتخر بهذا التعاون الذي سيمد أطفالنا وعائلاتهم بالطاقة والقوة وهم بأمس الحاجة لها».