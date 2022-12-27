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«صحة دبي» تطور آليات التقييم الذاتي للتراخيص الطبية

مروان الملا
28 ديسمبر 2022 01:23

دبي (الاتحاد)

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طورت هيئة الصحة بدبي أداة وآليات التقييم الذاتي، وهي خدمة فورية ومجانية تقدمها الهيئة على مدار الساعة، لدعم المستثمرين في القطاع الصحي والمهنيين الصحيين والمنشآت الطبية، وذلك ضمن حزمة التسهيلات وتبسيط الإجراءات التي تنفذها «صحة دبي» من أجل الارتقاء بمستوى هذا القطاع الحيوي، وتحقيقاً لأهدافها المستقبلية، وفي مقدمتها هدف استدامة الصحة.
وأوضح الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي أن أداة التقييم الذاتي، التي تُعد أحد المبادرات المهمة للهيئة، من شأنها تمكين المتقدمين للحصول على الترخيص، من التأكد والتحقق «الذاتي»، من استيفاء جميع شروط الترخيص المهني في إمارة دبي، وذلك من خلال أتمتة المسميات المهنية وجميع متطلبات الترخيص المذكورة في المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية المعتمد في الدولة.
ولفت إلى أن التقييم الذاتي ينفذه طالب الترخيص بنفسه، عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة القصيرة ومن ثم الحصول على نتيجة التقييم الأولية بشكل فوري.
وذكر أن هذه الخدمة تساعد المتقدمين أو المنشآت الصحية أو المستثمرين للتأكد من أهليتهم للحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة لتقديم أي وثائق أو مستندات. في الوقت نفسه، قال الدكتور الملا: إن الهيئة طورت خدمة أخرى داعمة للقطاع الصحي في دبي، متمثلة في خدمة التحقق من الوثائق، وهي وسيلة إلكترونية ذكية تسمح للجهات المعنية بالتأكد من صحة جميع الوثائق والشهادات الصادرة من الهيئة، عن طريق نظام الترخيص الإلكتروني «شريان».

دبي
الإمارات
هيئة الصحة
هيئة الصحة في دبي
مروان الملا
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