إزالة ورم بحجم كرة قدم من معدة مريض

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نجح فريق من الأطباء في أحد مستشفيات الدولة في إنقاذ حياة مريض في الستين من عمره بعد إزالة ورم ضخم يزن 4.5 كيلوغرام من المعدة تسبب له في آلام مستمرة على مدى ستة أشهر.

وعانى المريض البالغ من العمر 60 عاماً من آلام خفيفة في بطنه خلال الأشهر الستة الماضية ولم يكن يعاني من مشاكل أخرى مثل مرض السكري أو السمنة، ولكن قرر إجراء فحص لمنطقة البطن حيث التقى يوسف بالدكتور نيشانث، طبيبه العام في مستشفى «إن إم سي» التخصصي وبعد التقييم الأولي، تمت إحالته إلى الدكتور بالاجي بالاسوبرامانيان، أخصائي جراحة الأورام في المستشفى نفسه.

وقال الدكتور المعالج: أظهرت الفحوصات الأولية وجود ورم في البطن لدى يوسف، وكان الورم من نوع «الساركومة» الشحمية إذ احتل كامل الجانب الأيمن من البطن، وامتد إلى أسفل الكبد إلى الجانب الأيمن من الحوض وأحاط بالكلية اليمنى، مما تسبب في دفع الإثنى عشر والجزء الأيمن من القولون يساراً. وأضاف: أنه على الرغم من عدم انتشارٍ للورم السرطاني في أجزاء أخرى، فإن استئصاله كان ضرورياً، وبناءً على ذلك تولى فريق من الأطباء المتخصصين في جراحة الأورام والجهاز الهضمي والجهاز البولي إجراء العملية الجراحية التي استغرقت ست ساعات متواصلة، وتم إجراؤها لإيقاف معاناة المريض من الآلام التي استمرت لفترة طويلة وإنقاذ حياته. وقال الدكتور ناغيندراناث، المتخصص في جراحة الجهاز الهضمي في المستشفى إن الورم كان كبيراً جداً ويحتل نصف التجويف البطني وبلغ وزنه 4.65 كيلوغرام، وبحجم كرة القدم تقريباً.

وأضاف: بعد بضعة أيام من الجراحة تحسنت حالة يوسف بشكل ملحوظ بسبب عدم تأثر الأعضاء المجاورة للورم بالجراحة ولم تستوجب حالته الدخول إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة بعد الجراحة وبعد الجراحة قرر الأطباء وضع المريض تحت المتابعة والمراقبة إذ إن نسبة احتمال عودة الورم بعد إزالته تبلغ 30 % في بعض الحالات.