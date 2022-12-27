29 مسجداً أنجزتها «إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد)

أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 29 مسجداً جديداً، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمساجد الجديدة بلغت 22 ألف مصل، منها 19 مسجداً جامعاً و10 مساجد أوقات.

وأفاد محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، بأنه بلغت تكلفة بناء تلك المساجد نحو 180 مليون درهم، تم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين وأهل الخير.

وأشار الفلاسي إلى أنه تم اعتماد خطة تخصيص الأراضي التي سيتم منحها للمتبرعين للعام 2023، حيث بلغ عدد الأراضي ما يقارب من 80 قطعة أرض، تم الحرص على توزيع تلك الأراضي على أن تغطي معظم المناطق الجديدة لمساكن المواطنين، مثل منطقة أم نهد ومنطقة العوير ومنطقة الخوانيج الثانية ومنطقة ند حصة ووادي شبك ووادي العمردي، كما شملت مناطق التطوير العقاري الجديدة وبعض المناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق سكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، ورأس الخور الصناعية الخامسة. ولفت إلى أن التصاميم المعمارية للمساجد المنجزة تنوّعت ما بين الحداثة والعمارة الإسلامية التقليدية، والطراز التراثي، مع مراعاة كامل الاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم، والمعايير الصديقة للبيئة، وتقنيات ترشيد تكاليف الاستهلاك، وذلك وفق معايير البناء الدولية المعتمدة للمساجد. وتفصيلاً، أفاد المهندس علي الحليان السويدي رئيس قسم الهندسة، بأن إدارة هندسة ورعاية المساجد بقطاع شؤون المساجد تشرف على المبادرة بشكل مباشر، ويقدم قطاع شؤون المساجد باقات متكاملة من التصاميم المميزة للمساجد المرخصة والمعتمدة من جهات الترخيص، مع التكلفة الحقيقية لتنفيذ المسجد من خلال استجلاب أفضل العروض من المقاولين المرخصين بالإمارة، وتختصر هذه المبادرة على المتبرعين فترة التصميم والترخيص وتعيين المقاول، وتمكنهم من البدء الفوري ببناء المسجد من خلال جمعيتي دار البر ودبي الخيرية المعتمدتين لدي الدائرة، بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها معهما مؤخراً.

باقات متكاملة

أضاف الفلاسي: أن مبادرة الباقات المتكاملة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً، بالتعاون مع كل من جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية، سوف تكون الخيار الأمثل وتوفر فرصاً خيرية جديدة لبناء المساجد أو إعادة بنائها من خلال آلية تعاون مشتركة مع تلك الجهات، سواء بالتبرع الفردي أو المساهمة الجزئية، منوهاً بأنه تم إطلاق تلك الباقات الخيرية الجديدة من منظومة الاستدامة التزاماً بتوجهات حكومة دبي، وهي تتضمن كافة أركان مشروع بناء المسجد وتحقيق المتطلبات وكافة الشروط والمواصفات الواجب توفرها في بناء المسجد، من خلال الباقة وبترخيص وإشراف السلطات المختصة، سواء متطلبات البلدية ومتطلبات التخطيط العمراني، أو التوسع الحضري.