الأربعاء 28 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

29 مسجداً أنجزتها «إسلامية دبي»

محمد الفلاسي
28 ديسمبر 2022 01:23

دبي (الاتحاد)

أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي 29 مسجداً جديداً، موضحة أن الطاقة الاستيعابية للمساجد الجديدة بلغت 22 ألف مصل، منها 19 مسجداً جامعاً و10 مساجد أوقات.
وأفاد محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، بأنه بلغت تكلفة بناء تلك المساجد نحو 180 مليون درهم، تم بناؤها على نفقة عدد من المتبرعين وأهل الخير.
وأشار الفلاسي إلى أنه تم اعتماد خطة تخصيص الأراضي التي سيتم منحها للمتبرعين للعام 2023، حيث بلغ عدد الأراضي ما يقارب من 80 قطعة أرض، تم الحرص على توزيع تلك الأراضي على أن تغطي معظم المناطق الجديدة لمساكن المواطنين، مثل منطقة أم نهد ومنطقة العوير ومنطقة الخوانيج الثانية ومنطقة ند حصة ووادي شبك ووادي العمردي، كما شملت مناطق التطوير العقاري الجديدة وبعض المناطق التي تشهد كثافة عمالية كبيرة مثل مناطق سكن العمال في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، ورأس الخور الصناعية الخامسة. ولفت إلى أن التصاميم المعمارية للمساجد المنجزة تنوّعت ما بين الحداثة والعمارة الإسلامية التقليدية، والطراز التراثي، مع مراعاة كامل الاحتياجات الخاصة بأصحاب الهمم، والمعايير الصديقة للبيئة، وتقنيات ترشيد تكاليف الاستهلاك، وذلك وفق معايير البناء الدولية المعتمدة للمساجد. وتفصيلاً، أفاد المهندس علي الحليان السويدي رئيس قسم الهندسة، بأن إدارة هندسة ورعاية المساجد بقطاع شؤون المساجد تشرف على المبادرة بشكل مباشر، ويقدم قطاع شؤون المساجد باقات متكاملة من التصاميم المميزة للمساجد المرخصة والمعتمدة من جهات الترخيص، مع التكلفة الحقيقية لتنفيذ المسجد من خلال استجلاب أفضل العروض من المقاولين المرخصين بالإمارة، وتختصر هذه المبادرة على المتبرعين فترة التصميم والترخيص وتعيين المقاول، وتمكنهم من البدء الفوري ببناء المسجد من خلال جمعيتي دار البر ودبي الخيرية المعتمدتين لدي الدائرة، بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها معهما مؤخراً.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وبرد مع انتهاء الحالة الجوية اليوم
الإمارات شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

باقات متكاملة
أضاف الفلاسي: أن مبادرة الباقات المتكاملة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً، بالتعاون مع كل من جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية، سوف تكون الخيار الأمثل وتوفر فرصاً خيرية جديدة لبناء المساجد أو إعادة بنائها من خلال آلية تعاون مشتركة مع تلك الجهات، سواء بالتبرع الفردي أو المساهمة الجزئية، منوهاً بأنه تم إطلاق تلك الباقات الخيرية الجديدة من منظومة الاستدامة التزاماً بتوجهات حكومة دبي، وهي تتضمن كافة أركان مشروع بناء المسجد وتحقيق المتطلبات وكافة الشروط والمواصفات الواجب توفرها في بناء المسجد، من خلال الباقة وبترخيص وإشراف السلطات المختصة، سواء متطلبات البلدية ومتطلبات التخطيط العمراني، أو التوسع الحضري.

دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
إسلامية دبي
محمد الفلاسي
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
رجل يمر أمام بورصة لندن
الاقتصادي
أسهم أوروبا ترتفع مع تقييم المستثمرين تخفيف القيود الصينية
اليوم 17:12
جانب من بورصة طوكيو
الاقتصادي
مؤشر بورصة طوكيو يتراجع مع هبوط أسهم شركات الرقائق
اليوم 17:11
خلال توقيع الشراكة
الاقتصادي
«شراع» يوقّع شراكة لتمكين رواد الأعمال في الشارقة
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©